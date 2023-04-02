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雲林自採高麗菜2顆10元 享農遊樂趣兼作公益

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣黨部預定本周三清明節上午在水林鄉舉辦10元摘高麗菜兼作公益，歡迎大家踴躍參加。圖／民進黨雲林縣黨部提供
民進黨雲林縣黨部預定本周三清明節上午在水林鄉舉辦10元摘高麗菜兼作公益，歡迎大家踴躍參加。圖／民進黨雲林縣黨部提供

全台高麗菜5大產區之一的雲林縣今年豐收盛產，民進黨雲林縣黨部為幫助農民促銷清脆好吃的高麗菜，將在4月5日清明節號召青年遊子返鄉掃墓，兼做1日農趣遊作公益，助人自助又健康，黨部邀大家一起來雲林採摘高麗菜，享受1日農民樂。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，今年高麗菜產量好，品質佳，因產量多價格不穩定，黨部為幫助農民並鼓勵大家多吃高麗菜，4月5日早上9點到下午4點在水林鄉塭底村包下黃姓農民所種的3分地高麗菜田，開放自採，2顆只要10元，1顆可帶回家，1顆捐給水林鄉公所，分送給鄉內長青食堂，照顧老人的身體健康，助人自助又健康，一舉數得。

高麗菜營養價值豐富，熱炒、煮湯、包水餃、下火鍋皆適合宜，尤其清明吃新鮮當季菜更健康，林金忠說，雲林是農業大縣，多數務農，清明節返鄉祭祖，帶孩子一起下田摘高麗菜，體驗爺爺奶奶「汗滴禾下土；粒粒皆辛苦」的道理，是很好的感恩教育，歡迎大家相招體驗1日採菜樂。詳情可上民進黨雲林縣黨部臉書查詢。

民進黨雲林縣黨部預定本周三清明節上午在水林鄉舉辦10元摘高麗菜兼作公益，歡迎大家踴躍參加。圖／民進黨雲林縣黨部提供
民進黨雲林縣黨部預定本周三清明節上午在水林鄉舉辦10元摘高麗菜兼作公益，歡迎大家踴躍參加。圖／民進黨雲林縣黨部提供

高麗菜 雲林 農民

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