雲林自採高麗菜2顆10元 享農遊樂趣兼作公益

全台高麗菜5大產區之一的雲林縣今年豐收盛產，民進黨雲林縣黨部為幫助農民促銷清脆好吃的高麗菜，將在4月5日清明節號召青年遊子返鄉掃墓，兼做1日農趣遊作公益，助人自助又健康，黨部邀大家一起來雲林採摘高麗菜，享受1日農民樂。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，今年高麗菜產量好，品質佳，因產量多價格不穩定，黨部為幫助農民並鼓勵大家多吃高麗菜，4月5日早上9點到下午4點在水林鄉塭底村包下黃姓農民所種的3分地高麗菜田，開放自採，2顆只要10元，1顆可帶回家，1顆捐給水林鄉公所，分送給鄉內長青食堂，照顧老人的身體健康，助人自助又健康，一舉數得。