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天氣放晴各地公墓湧現人潮 雲林民眾提前祭祖原因曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今天放晴許多民眾提早到各公墓祭祖。記者蔡維斌／攝影
今天放晴許多民眾提早到各公墓祭祖。記者蔡維斌／攝影

清明節連假第2天加上天氣轉晴，雲林各地公墓今天湧現人潮，公墓管理員說，上周日的人也多，大家提早掃墓原因是想利用5天連假規畫旅遊，民眾說，昨天又濕又冷，今天轉晴，提早搶先掃墓才不會人擠人，且掃墓後尚有幾天假期也可好好踏青出遊。

清明節5天連假，今天第2天由於天氣由雨轉晴，雲林高速公路和各主要公路都出現返鄉車潮，各鄉鎮的公墓今天一早就湧現祭祖人潮，包括虎尾、斗六、土庫、北港等地的公墓附近公路更停滿車，當地警方及鄉鎮公所墓園管理單位，更動員維護交通，提供相關的服務。

今年清明節是在連假最後1天，許多人選擇提早掃墓，幾個鄉鎮示範公墓一早車流人潮乍現，陳姓公墓管理員說，今天掃墓祭祖的人潮多，主要是因昨天下大雨又很冷，昨天雖也不少人，但更多人選擇在今天放晴後掃墓。

管理員說，上周日的人也相當多，公所為因應民眾提早掃墓，也提早開放並提供相關服務，民眾提早掃墓主要是因連假長達5天，許多人規畫長途旅遊甚至出國，才會提早掃墓。

管理員說，另一原因是每年清明節當日掃墓的人太多，常把墓園擠得水洩不通，尤其開放可進入納骨塔祭拜，室內也常人擠人，停車場也不好停車，所以有人選擇提早祭拜，也是為分散人流。

有民眾說，原本昨天要掃墓但下雨又冷，今天放晴就趕來祭拜，今年連假時間很長，返鄉祭拜後順便舉家出遊踏青。

雲林今天放晴，許多人提早掃墓祭祖，公墓周邊停滿車，警方實施管制並派員指揮交通。記者蔡維斌／攝影
雲林今天放晴，許多人提早掃墓祭祖，公墓周邊停滿車，警方實施管制並派員指揮交通。記者蔡維斌／攝影

連假 清明節 雲林

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