辛苦照顧雲林2千名弱童 社工日家扶社工溫馨同慶

今天是4月2日「志工日」雲林家扶中心50名社工一年來從寄養、安置、扶弱、送油送米，十分辛苦，讓2千名弱童獲得扶助，千餘家庭重拾溫暖，家扶主委陳燦勳今天自掏腰胞送禮券對社工服務的辛勞表達敬意，強調社工是社會溫暖的重要支柱，他們用愛感化迷途青年，用愛幫助貧弱老幼，是十項全能的社會尖兵。

主委陳燦勲今天贈送每位社工500元禮劵表達小小心意並叮囑大家要照顧好自己身體，他說，社工全年無休，每天忙於照護貧弱，東奔西跑，每年善心人士或社團送來大批救濟物資，社工也好像大力士般，扛著米袋、家具與民生物資等，像宅急便外送員服務到家，一刻不得閒。

陳燦勲說，社工不但忙於送物救濟，時而也要協助籌募義賣，不僅要自己策畫，甚至還要親上舞台表演，可說是十項全能的社會尖兵，「哪裡有難哪裡就有他」在貧弱老幼需要幫助的時候，社工總會適時出現，用愛融入高風險家庭，不僅保護受虐孩童，還引領許多迷途青少年重拾陽光，這是社會一股最溫暖的亮光。

雲林家扶中心主任廖志文說，雲林家扶目前扶助約1000戶弱勢家庭，約有2000位兒童受到保護和協助，此外約有40名寄養兒童及18名希望學員孩子，都靠社工不眠不休陪伴與照護，每年溫馨感人的故事一篇又一篇，集結社會善的力量，社工功不可沒。