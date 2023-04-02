南市清明連假現人潮 永康臨時轉運站發揮功效
台南市清明連假出遊人潮湧現，統計利用台鐵、高鐵、客運有4萬3千人次，國道南返約11萬3千車次，市區車潮雖多，但路況還順暢，尖峰時段幹道平均車流量約每小時19,200輛次，與平常假日相當；今天上午觀光景點人潮增多，但無明顯壅塞情形。
交通局表示，清明連假首日台南地區已出現大量觀光旅遊人潮，統計4月1日至台南地區遊客利用台鐵至台南旅客約2.8萬人次、高鐵旅客約1.3萬人次，3家國道客運旅客1.2萬人次；另經國道南返約11.3萬車次，昨日尖峰時段幹道平均車流量約每小時19,200輛次，與平常假日相當，主要車多路段包含永康、大灣交流道與國道8號周邊，以及中西區、安平與新化老街等觀光景點，在警察局全力動員疏導下，各路段並無明顯壅塞情形。
交通局長王銘德指出，今日起至4日為觀光人潮最多時刻，預估市區幹道車流量將增加5%到10%，除國道疏運措施外，市府於安平漁光島藝術節有安排接駁車，智慧交通中心即時監控全市路況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流狀況調整號誌控制策略，以隨時紓解壅塞車流。
交通局指出，4月1日連假首日，永康臨時轉運站國道客運含和欣、統聯、國光等3家客運共有570班車停靠，約疏運1萬2千人次，班次密集，疏運情形良好，且大客車行駛動線事前已經縝密規劃安排，即時監控道路交通狀況尚稱良好，運轉順暢。
另外，原先暫設的流動廁所也已更新為貨櫃廁所，男女廁、尿布台、無障礙廁間一應俱全，並指派清潔人員每日分3班清潔，而營運初期發現機車停車需求高，已將部分汽車格改為機車停車區，連假首日停車率約8成以上，顯示民眾已熟悉停車轉乘方式。
公共運輸處長吳俁表示，臨時轉運站營運初期，考量民眾尚未熟悉，有規畫免費中巴接駁車，從舊站行駛至臨時轉運站，每30分鐘(深夜每60分鐘)1班，24小時營運，服務至4月5日清明連假結束，而5路市區公車也已從鹽行延駛至永康臨時轉運站，每日共有88班次，歡迎市民朋友多加利用。
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