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台南農產銷日再擴大 黃偉哲與北辰商事簽合作意向書

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天到日本本埼玉縣拜會北辰商事社長太田順康，雙方簽署合作意向書。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今天到日本本埼玉縣拜會北辰商事社長太田順康，雙方簽署合作意向書。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲為增加農特產品在日本市場的上架機會，今天前往日本埼玉縣拜會北辰商事社長太田順康，雙方簽署合作意向書，將採購台南鳳梨等農特產品於旗下Rogers超市展售。太田盛讚台灣鳳梨味美多汁，很受歡迎，一天可以賣2千顆，往往一上架就賣完，歡迎台南提供更多優質鳳梨與其他農產。

黃偉哲表示，北辰商事通路很廣，是日本知名企業，台南是台灣鳳梨第二大產區，品質也是最好，為答謝商社對鳳梨的肯定，特別帶來各式鳳梨產品如鮮果、果乾等；6月是愛文芒果產季，到時也會優先請太田順康品嘗。

黃偉哲說，與北辰商事的緣分，是在東京食品展時結下，當時太田與台南市府團隊相談甚歡，並表達採購台南農產意願。這一次到埼玉縣的總社拜訪，不只是展現誠意，更是要感謝太田社長對台南農產的支持。

黃偉哲強調，台南芒果鮮甜多汁，品質絕對能滿足日本消費者的要求；近來也在玉井興建農產加工及冷鏈物流中心，有信心在高挑戰的日本市場中，為台南農產品打出一片天。

簽署合作意向書後，黃偉哲邀請日方參加明年的台南建城4百周年、台灣燈會、國際蘭展等重大活動。

鳳梨 日本

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