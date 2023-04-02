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台南最美公署藏金閣2館試營運 宛如進入歐式城堡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，吸引民眾參觀。記者鄭惠仁／攝影
全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，吸引民眾參觀。記者鄭惠仁／攝影

全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，環保局統計，首日吸引約280人參觀，民眾除對擺設各式古典優雅的二手家具讚嘆不已，更對現場販賣的霸氣包、小錢包愛不釋手，商品共售出37件，今天也有很多民眾來參觀，環保局歡迎大家把握清明連假來逛逛。

台南市環保局表示，踏入藏金閣2館宛如進入童話般歐式城堡，被高貴藍白相間的內部裝潢、各式古典優雅二手家具及美學作品吸引。現場展示阿嬤年代的二手家具如梳妝台、斗櫃、菜櫥、嫁妝箱、腳踏裁縫機等，原本老舊不堪的外觀，經過木工師傅巧手修復後重獲新生，展現全新價值。

現場販售使用廢木料再製的各式木作精緻小物，及使用工廠裁切邊角料所製作美學商品，都大受好評；其中用牛皮沙發剩料製作的零錢包、用剩餘布料設計而成的女版霸氣包是人氣王，很受還贏，遊客讚不絕口，直誇很有特色，還有民眾直接帶走1組，準備當作獨一無二的母親節禮物。

環保局長許仁澤表示，藏金閣2館近來吸引大批民眾前來拍照，未來不僅會是南市著名地標，更會成為南部推廣源頭減量、資源回收宣導的重要場域。藏金閣2館預計4月底開幕，清明連假試營運期間不限消費金額且完成藏金閣粉絲專頁按讚、留言並公開分享貼文，就有機會抽中藏金閣2館紀念酒1瓶，歡迎市民把握機會前來參觀。

全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，吸引民眾參觀。圖／南市環保局提供
全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，吸引民眾參觀。圖／南市環保局提供
全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，，吸引民眾參觀。記者鄭惠仁／攝影
全台最美官署「南市環保局藏金閣2館」從4月1日起試營運，，吸引民眾參觀。記者鄭惠仁／攝影

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