台南南山公墓掃墓驚見花海道 不一樣的城市景致

今天是清明連假第2天，台南市各公墓、納骨塔普遍有掃墓、祭拜人潮，南區的南山公墓旁西門路更見車潮，由於兩旁種植的九重葛盛開，構成道路美麗畫面。

南山公墓是台南市區面積最大的公墓，座落於南區國民路、大成路、永成路及台南機場以北中華南路範圍，面積94.7公頃，其中公有土地約76.6%、私有約23.4%，公墓內也有兩座民間公司經營的納骨塔，每到清明假期，都會出現車潮及人潮。

今年清明、兒童節有5天，多數人都在昨天起就來掃墓，穿過南山公墓的西門路今天上午出現車潮，長達百餘公尺的車子排隊要進入納骨塔園區的停車場。義交人員說，兩天上午的掃墓人潮都相當多，為了維持交通，忙到毫無休息的機會。