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台南南山公墓掃墓驚見花海道 不一樣的城市景致

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市西門路一段貫穿南區南山公墓，兩旁九重葛盛開。記者鄭惠仁／攝影
台南市西門路一段貫穿南區南山公墓，兩旁九重葛盛開。記者鄭惠仁／攝影

今天是清明連假第2天，台南市各公墓、納骨塔普遍有掃墓、祭拜人潮，南區的南山公墓旁西門路更見車潮，由於兩旁種植的九重葛盛開，構成道路美麗畫面。

南山公墓是台南市區面積最大的公墓，座落於南區國民路、大成路、永成路及台南機場以北中華南路範圍，面積94.7公頃，其中公有土地約76.6%、私有約23.4%，公墓內也有兩座民間公司經營的納骨塔，每到清明假期，都會出現車潮及人潮。

今年清明、兒童節有5天，多數人都在昨天起就來掃墓，穿過南山公墓的西門路今天上午出現車潮，長達百餘公尺的車子排隊要進入納骨塔園區的停車場。義交人員說，兩天上午的掃墓人潮都相當多，為了維持交通，忙到毫無休息的機會。

西門路一段兩側種有九重葛，目前正盛開中，來掃墓的民眾無不被兩側花海所吸引，有民眾掃墓後要離開時，在路邊拍個照，記錄道路另種美麗。

台南市西門路一段貫穿南區南山公墓，兩旁九重葛盛開。記者鄭惠仁／攝影
台南市西門路一段貫穿南區南山公墓，兩旁九重葛盛開。記者鄭惠仁／攝影

台南 車潮 南機場

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