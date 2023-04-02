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中山高永康交流道聯絡道年底完工 減少永康安南南科塞車
國道1號永康交流道聯絡道工程自永康區中正北路至國道八號全線分五標施工，總長約5.57公里，工程總經費約38.47億元，已施工三年多已完成四標工程。市政府工務局今天表示，最後一段北外環至東和橋拓寬工程，地上物拆除完畢已進場施工，預計年底全線完工通車。
台南市永康、安南及安定三地人口近年大增，這條連結永康交流道至國道八號的安南永康新環線，銜接這三區與科周邊產業園區，尤其人口剛突破20萬的安南區，完工後台南人口最多的2個行政區車流、南科周邊塞車將紓緩。
工務局指出，工程最後一段北外環至東和橋拓寬段全長1565公尺，原路寬20公尺拓寬至40公尺，東和橋除拓寬配合治理計畫需求提升梁底高程及減少落墩，改善排水通洪能力，防範水患，該段工程經費約2.68億元。
全線完工後將可連結永康交流道跨鹽水溪接至國道八號，串聯永康交流道、永康物流及轉運專區、鹽行國中附近地區區段徵收、北外環快速道路、台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心及和順轉運站等重要設施與交通要道，建構完善道路系統，有助打通安南區至永康交流道交通瓶頸。
市政府表示，「國道一號永康交流道聯絡道工程」沿線重大建設眾多，與臨標工程施工、管線設施遷移施工界面整合問題複雜，且該路段道路交通繁雜，已盡力減少施工期間對地方民眾帶來影響，盡早完工通車，能配合周邊各項重大建設帶動地方發展，提升台南生活圈交通便捷。
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