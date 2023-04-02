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台南溜冰族福音 新建「國際標準滑輪溜冰場」即將驗收

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新建「國際標準滑輪溜冰場」完工，即將驗收。記者周宗禎／翻攝
台南新建「國際標準滑輪溜冰場」完工，即將驗收。記者周宗禎／翻攝

台南市近年缺乏標準溜冰場，喜愛溜冰民眾只能在社區公園小場地玩耍，選手也要到外地訓練。市政府爭取補助在永康區西灣里重劃區公園興建「永大滑輪溜冰場」，前天完工。體育局表示，清明連假後將盡快完成驗收手續並安排試滑，提供我國參加今年杭州亞運代表隊及台南市全運代表隊選手練習。

台南市舉辦今年全國運動會，永大滑輪溜冰場為滑輪溜冰競速項目場地。新的溜冰場也將成為溜冰選手完善訓場地，帶動台南溜冰運動新風氣。

市府表示，這是全國首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場，市府成功爭取體育署補助4726萬元，市府自籌2255萬元配合款，是優質運動場館。

市長黃偉哲表示，永大滑輪溜冰場是全運會滑輪溜冰競速項目場地，作為賽事場地，工程施工不容馬虎，去年市府再編列2100萬元預算，增設夜間照明及因應物價上漲。另為確保200公尺拋物線賽道符合選手需求，體育局邀集滑輪溜冰委員會、教練及國手楊合貞試溜，經教練及選手試溜反饋意見，體育局與建築師討論，為使賽道更符合選手期待及需求，再增加400萬元經費優化賽道，將賽道鋪面材質由辦理全國性比賽場地，優化升級為辦理全國運動會等級比賽場地，媲美國際標準比賽場地，提供選手更優良的訓練基地。

體育局表示，3月3日又邀請正在國家訓練中心集訓的亞運台南選手楊合貞、劉輔仁及吳炯助教練前往試滑，檢視去年試滑硬度不足缺失改善情形。全國溜冰協會理事長劉福財、秘書長蕭永福，台南市體育總會滑輪溜冰委員會主委姜倉源、總幹事李雅慧，楊中成議員，體育局長陳良乾、 設施科長郭同杉等人都到場勘驗表達關切。

體育局長陳良乾表示，經2次試溜後回饋意見，體育局已請建築師及工程承攬廠商，依教練及選手意見全面改善，3月31日完工，品質大幅提升指日可待。

台南新建「國際標準滑輪溜冰場」完工，即將驗收。記者周宗禎／翻攝
台南新建「國際標準滑輪溜冰場」完工，即將驗收。記者周宗禎／翻攝
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