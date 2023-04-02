首座戶外拋物線賽道滑輪溜冰場完工 台南迎接全運會

全國首座戶外200公尺拋物線賽道的台南市永大滑輪溜冰場已完工，除提供選手及市民優質運動場館，迎接今年10月的全國運動會，也提供我國參加今年杭州亞運代表隊練習，體育局表示，將加速完成驗收手續並安排試滑。

永大滑輪溜冰場位於永康區西灣里重劃區公園，體育局表示，市府成功爭取體育署補助及自籌款共6981萬，建置全國首座戶外200公尺拋物線賽道溜冰場。今年全國運動會在台南舉行，永大滑輪溜冰場為滑輪溜冰競速項目場地，作為全國運動會賽事場地，工程施工不容馬虎，去年市府再編列預算，增設夜間照明及因應物價上漲；另為確保200公尺拋物線賽道符合選手需求，去年8月間邀集滑輪溜冰委員會、教練及國手楊合貞試溜，經教練及選手試溜反饋意見。

經與建築師討論，為使賽道更符合選手期待及需求，市長黃偉哲同意再增加400萬元經費優化賽道，將賽道鋪面材質由辦理全國性比賽場地，優化升級為辦理全國運動會等級比賽場地，並可媲美國際標準比賽場地，提供選手更優質的訓練基地。

體育局長陳良乾說，市長關心永大溜冰場的品質與進度，去年底特別前往勘查，指示務必強力要求施工品質及按既定進度完工，上月初邀請正在國家訓練中心集訓的亞運選手楊合貞、劉輔仁及教練吳炯助試滑，檢視之前試滑硬度不足的缺失改善情形。

陳良乾表示，經2次試溜後反饋意見，請建築師及工程承攬廠商，依教練及選手意見全面改善，已在3月31日完工，將加速完成驗收手續並安排試滑，以便提供杭州亞運代表隊及全運代表隊選手練習，成效大幅提升指日可待。