教育施政好感度六都第一 南市5校獲健康促進績優學校

全國健康促進績優學校出爐，台南市立人、新民、永康區復興、新東等4所國小及安南國獲得肯定。市長黃偉哲表示，銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心日前公布6都市長施政百日的網路好感度調查，南市施政網路好感度為6都第2，其中教育施政好感度6都第1，教育局及各校校長、老師的付出功不可沒。

教育局長鄭新輝表示，永康區復興國小以「由內而外」整合資源、「由外而內」深化策略與課程為原則，在資源整合方面，學校與家長、社區建立夥伴關係，家長協助學童實踐健康行為、親子設計健康料理、醫療特約院所提供健康照護、社區藥局提供用藥諮詢、課後照顧機構承諾守護孩童健康等；在策略與課程方面，依據學生生活經驗設計健康教學與活動，讓學生在探索與實作的過程中建立正確知能與行為，進而落實於日常生活。

立人國小重視學生的身心健康，發展各種健康活動和課程，加強學生的健康意識和生活習慣，如定期辦理體育競賽、飲食健康教育、心理健康輔導、搭配美術藝才班特色結合健康議題辦理美術比賽，並於兒童節舉辦健康相關闖關活動，提高學生健康知能。

新民國小檢視健康議題數據及盤點校內外資源，結合健康體適能與飲食教育行動計畫、健康吃快樂動及食農教育，將豐富的教材資源融入課程，開設多元化運動性社團，促進學生養成運動習慣。

新東國小推動單元性活動與課程，利用晨間時間、課間活動及彈性課程時間做認知、情意與技能等整合性教學，並加強推動與社區結合的夥伴關係，增進全校師生對於個人健康技能與健康服務的行動力，以健康促進學校為永續經營的目標。

安南國中成立各類健康性質社團，如科學防蚊社、與農會合作的自給農園社團、體重控制班及飲食教育育樂營等；並組成優質微電影團隊，以影像呈現各類健康促進成果，屢獲全國大獎。且除了學生的學習外，也成立教師健康正向心理社群。

教育局表示，學生健康攸關國家未來競爭力，鼓勵學校針對校園健康問題評估及介入策略，透過多元化課程與教學活動，讓健康觀念與行為扎根。