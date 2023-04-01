連假超跑抵嘉 看跑車、車模好熱鬧
嘉義市商圈文化協會與台灣觀光旅遊聯盟總會共同主辦的「第二屆超跑抵嘉」，今天下午於文化路舉行，超跑活動吸引連續假日人潮，為嘉義市創造觀光旅遊產業效益。嘉義市長黃敏惠表示，來嘉義市看超跑吃美食、體驗嘉義人熱情。
「第二屆超跑抵嘉」活動於連假期間，在嘉義市文化路及湖美一路盛大舉行。今天下午嘉義市長黃敏惠與來賓以啟用魔球方式宣布正式啟動。
嘉義市長黃敏惠表示，去年超跑來嘉義市活動，令人留下深刻象，今年連續假日「超跑抵嘉」有靜態、動態，來嘉義市看得到超跑也吃得到嘉義市美食、體驗嘉義人熱情。
嘉義市商圈文化協會理事長劉慶宗表示，去年首次辦理超跑活動，受到熱烈迴響，今年選擇5天連假再舉辦第二屆，活動分為靜態、動態，於文化路商圈舉辦靜態展示嘉年華會，共有60部超跑讓民眾可以近距離觀賞。於嘉義市湖美一路部分路段舉行400公尺直線加速動態秀活動。
劉慶宗表示，活動結合嘉義市在地商家一同行銷在地商品，以超跑吸引年青族群進來嘉義市消費。歡迎熱愛超跑的民眾來參觀，也提醒每輛超跑要價不菲，像藍寶堅尼就要3千萬元，用眼睛來欣賞跑車的美，不要刮傷到跑車。
市府建設處表示，嘉義市民族路與垂楊路段的文化路，為配合超跑抵嘉活動封閉2個時段，分別為1日下午2時至晚上8時，3日下午4時至晚上7時，2日為店家參與在文化公園旁辦理展示活動，道路沒有封閉。民眾可以把握機會到現場近距離參觀多款進口車輛展示及名模表演，把握與千萬跑車合影的機會。
4月2日、3日於嘉義市湖美一路部分路段舉行0至400公尺直線加速動態秀，主辦單位規劃超過百台跑車於現場表演，以環湖路、湖美一路為起點，進行直線秀，讓愛好賽車的民眾一飽眼福，可以一起為所有熱血的車手們加油應援。本次動態秀考量場地安全，周邊皆採紐澤西水泥護欄管制進出，也將封閉湖美一路位於環湖路與健康十八街之間路段，封閉時段為4月1日0時起至4月3日24時止，參觀直線秀的民眾將酌收清潔費200元。
建設處說明，活動由市政府主導，與嘉義市商圈文化促進協會、台灣觀光旅遊聯盟總會共同主辦，富康整合行銷公關有限公司協辦及美國謝弗斯機油總代理龍耀股份有限公司執行，並提供專業PortaTree聖誕樹計時器及計分板，另邀請「車主充電站」&「TMC台灣肌肉車聯盟」等車隊共同參與，希能透過本次賽事活動，不僅帶動人潮，也為嘉義當地旅宿、餐飲及伴手禮產業者等各行各業帶觀光效益，帶動嘉義市之觀光產業之發展，也為嘉義市當地的觀光旅遊發展增加話題性。
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