連假超跑抵嘉 看跑車、車模好熱鬧

嘉義市商圈文化協會與台灣觀光旅遊聯盟總會共同主辦的「第二屆超跑抵嘉」，今天下午於文化路舉行，超跑活動吸引連續假日人潮，為嘉義市創造觀光旅遊產業效益。嘉義市長黃敏惠表示，來嘉義市看超跑吃美食、體驗嘉義人熱情。

「第二屆超跑抵嘉」活動於連假期間，在嘉義市文化路及湖美一路盛大舉行。今天下午嘉義市長黃敏惠與來賓以啟用魔球方式宣布正式啟動。

嘉義市長黃敏惠表示，去年超跑來嘉義市活動，令人留下深刻象，今年連續假日「超跑抵嘉」有靜態、動態，來嘉義市看得到超跑也吃得到嘉義市美食、體驗嘉義人熱情。

嘉義市商圈文化協會理事長劉慶宗表示，去年首次辦理超跑活動，受到熱烈迴響，今年選擇5天連假再舉辦第二屆，活動分為靜態、動態，於文化路商圈舉辦靜態展示嘉年華會，共有60部超跑讓民眾可以近距離觀賞。於嘉義市湖美一路部分路段舉行400公尺直線加速動態秀活動。

劉慶宗表示，活動結合嘉義市在地商家一同行銷在地商品，以超跑吸引年青族群進來嘉義市消費。歡迎熱愛超跑的民眾來參觀，也提醒每輛超跑要價不菲，像藍寶堅尼就要3千萬元，用眼睛來欣賞跑車的美，不要刮傷到跑車。

市府建設處表示，嘉義市民族路與垂楊路段的文化路，為配合超跑抵嘉活動封閉2個時段，分別為1日下午2時至晚上8時，3日下午4時至晚上7時，2日為店家參與在文化公園旁辦理展示活動，道路沒有封閉。民眾可以把握機會到現場近距離參觀多款進口車輛展示及名模表演，把握與千萬跑車合影的機會。

4月2日、3日於嘉義市湖美一路部分路段舉行0至400公尺直線加速動態秀，主辦單位規劃超過百台跑車於現場表演，以環湖路、湖美一路為起點，進行直線秀，讓愛好賽車的民眾一飽眼福，可以一起為所有熱血的車手們加油應援。本次動態秀考量場地安全，周邊皆採紐澤西水泥護欄管制進出，也將封閉湖美一路位於環湖路與健康十八街之間路段，封閉時段為4月1日0時起至4月3日24時止，參觀直線秀的民眾將酌收清潔費200元。