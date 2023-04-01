率市府團隊至日本 黃偉哲拜會仙台市長、參訪荒濱小學校

台南直航仙台包機今天首航，台南市長黃偉哲率市府團隊前往仙台市府，拜會郡和子市長並參訪東日本大地震遺跡之一的荒濱小學校，以及震後振興地方經濟的JR水果農園。黃偉哲說，台南和仙台都經歷過地震侵襲，但市民都未被擊倒，而是發揮靭性。

黃偉哲表示，郡和子市長和自己在國會議員任期相近，也都有豐富的媒體經驗，期盼日後雙方在各方面都能有更多的交流，接下來是台南鳳梨、芒果等產季，相當推薦給仙台的好朋友們。此行目的主要是希望深化兩市情誼，並歡迎日本東北的好朋友們到台南來走走逛逛。

黃偉哲參訪荒濱小學校後指出，台南與仙台都經歷過地震侵襲，但兩地市民並未被擊倒，而是發揮韌性，重新站起，可說是韌性之城。2011年東日本大地震時，台南派員協助救災；2016年台南地震，仙台也在第一時間給予關懷。兩市的情誼與羈絆，相信會越來越深厚。

黃偉哲參訪為振興地方經濟而設立的仙台JR水果農園時，對於日方在土質改善、觀光導向的設計印象深刻，希望能借鏡仙台經驗，讓台南的觀光農業更加精緻化。

郡和子市長致詞時說，繼去年視訊會議後，能夠當面交流，感到非常高興。雖然疫情阻礙城市交流，但從今天開始，雙方有直飛航班，交流會更頻繁，也再次感謝台南及海外對於東日本大地震的支援。