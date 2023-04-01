台南今難得烏雲密布卻僅飄毛毛雨 水庫集水區雨量稀少

台南地區連續多日艷陽高照後、今天一早就出現許多烏雲，網路謠傳台南下起傾盆大雨。南部水資源局表示，今天雖然有許多烏雲，可惜台南地區並沒有下大雨，少部分地區可能出現短暫陣雨，但稀少的雨水都被乾燥的地面吸收，等同沒有降雨。

台南部分地區今天一早就烏雲密布，下午甚至下雨，但雨量稀少，甚至只有飄著毛毛雨，許多道路地面還是十分乾燥，看不出才剛下過雨。

南水局表示，南水局人員其實今天也把握天上有烏雲的機會，上午在台南曾文水庫、高雄甲仙堰執行增雨作業，今天台南地區水庫部分集水區雖然短暫下雨雨量看起來不少，但整體加權雨量只下了11.8毫米，也都被乾燥的地面吸收了，水庫儲水量到下午5點並沒有增加。