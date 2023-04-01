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雲嘉地區下毛毛雨 旱象未解仍需節約用水

中央社／ 雲林縣1日電

清明連假首日雲嘉地區下毛毛雨，午後雨勢停止，湖山水庫管理中心表示，今天水庫上游集水區有下雨，但雨勢不大，是否有較大進水量需要再觀察2、3天，仍需節約用水。

中央氣象局氣象預報，清明連假首日華南東移的雲雨區增多，降雨比昨天明顯；雲嘉地區上午陰雨綿綿、時有陣雨，但午後雨勢停止。

湖山水庫管理中心主任李炎任告訴中央社記者，今天水庫上游集水區有降雨，雨量不大，需要再觀察2、3天才能清楚今天雨勢是否能為水庫帶來較多進水，目前湖山水庫每日進水量約2至3萬公噸。

李炎任說，湖山水庫持續入不敷出，還要支援供應雲林、南彰化嘉義用水，已快捉襟肘見，今天起湖山水庫出水量將減少，從集集攔河堰調配更多水量給彰化、嘉義使用。湖山水庫與集集攔河堰每日需供水給雲林24萬噸、彰化與嘉義15萬噸。

雲林縣水利處長許宏博表示，今天大概只下了1、20mm的雨量，頂多能阻止乾旱情況持續惡化，大家還是要節約用水。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬說，今天到下午2時許嘉義市就沒下雨了，上午雨勢也不大，蘭潭水位還在下降，蘭潭音樂噴泉從2月3日起就因水位偏低停止展演，各公園及道路噴水池停止補水及噴水，包括嘉義市的精神地標中央圓環噴水池不再噴水。

依據經濟部水利署水情資料，雲嘉地3座水庫有效蓄水量持續下降，今天蓄水率全部跌破3成5，湖山水庫剩33.9%、仁義潭水庫25.2%、蘭潭水庫31.3%。

水庫 嘉義 彰化 雲林 雨量

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