清明連假陰雨擋不住觀光人潮 台南景點盛況有如過年

台南市觀光旅遊局統計，清明連假首日雖然上午天氣稍微陰雨，人潮情形與去年相同，預估午後旅遊台南的人潮會陸續出現，國華海安河樂廣場、小西門、南紡、赤崁樓與孔廟古蹟園區周邊等主要街道商圈景點，一早有逾3萬人次造訪，新化、安平及鹽水老街也有逾萬人次走訪。虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村比去年連假有4成的增加，頑皮世界也有1成的成長。

觀旅局指出，今年清明兒童連假長達5天，僅次於農曆過年連假天數，許多民眾順道安排全家小旅行，台南是不少人的首選，清明5天連假南市旅宿平均訂房率超過8成，4月1日到3日三天訂房高峰更逾9成，期間台南也有許多活動適合全家老少同行。

包括漁光島藝術節、虎頭埤風景區4月4日12歲以下兒童免費入園優惠、台南美術館兒童派對、赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋也有辦理「春遊古蹟—兒童節系列活動」、蕭壠文化園區懷舊柑仔店，葫蘆埤自然公園童趣節，河樂廣場童樂趣-友DO市集等。