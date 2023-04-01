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台南日本仙台包機首航起飛 黃偉哲率團前往盼深化交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南直飛日本仙台的包機今天首航，台南市長黃偉哲（左二）率市府團隊搭乘，前往仙台等地拜會，行銷台南。圖／台南市政府提供
台南直飛日本仙台的包機今天首航，台南市長黃偉哲（左二）率市府團隊搭乘，前往仙台等地拜會，行銷台南。圖／台南市政府提供

台南直飛日本仙台的包機於今天首航起飛，台南市長黃偉哲率市府團隊抵達仙台等地拜會，行銷台南。黃偉哲表示，希望能透過包機的啟動，帶動台灣南部和日本東北地區更緊密的交流。

黃偉哲在仙台受訪時表示，台南與仙台從2006年締結友誼城市以來，在經濟、文化、農特產品等方面的交流都相當頻繁；即便是疫情期間，仙台市也協助台南在日本的行銷，對於這樣深厚的情誼，一定要親自當面致謝。

明年是台南進入世界貿易舞台的400年紀念，黃偉哲也邀請仙台的好朋友們，到台南感受最有台灣代表性的文化與美食，讓兩市的情誼更深厚，與台南一起，世界交陪。

被問到在仙台最期盼的事情是什麼，黃偉哲也打趣地說，「等不及品嘗當地的美食」，日方接機人員則拍胸脯保證，「絕對讓您滿意」。

台南和日本宮城縣仙台市包機直航，今天首航起飛，見證台南國際觀光邁入嶄新里程碑。市長黃偉哲率市府團隊將拜會仙台市長，台南市議會也隨同拜訪日本東北3個縣議會，進行廣泛的文化及產業交流。

台南直飛日本仙台的包機今天首航，台南市長黃偉哲（後排右二）率市府團隊搭乘，前往仙台等地拜會，行銷台南。圖／台南市政府提供
台南直飛日本仙台的包機今天首航，台南市長黃偉哲（後排右二）率市府團隊搭乘，前往仙台等地拜會，行銷台南。圖／台南市政府提供

黃偉哲 日本

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