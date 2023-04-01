快訊

「這組圖片」竄紅害免費仔被停用？AI圖像生成網站創辦人親吐背後原因

瓜地馬拉總統：「台灣是唯一且真正的中國」支持主權完整

蘇花路廊恐塞到晚上9時 公路總局：已遠超過可負荷車流量

讓媽媽喘口氣 南市力推定點臨托、到宅育兒指導服務

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供

慶祝兒童節，台南市社會局今天在市府西側廣場熱鬧辦理「守護台南囡仔--共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加，社會局表示，針對托育服務積極推動定點臨托、到宅育兒指導2大服務，是新手媽媽大幫手。

市府副秘書長邱忠川表示，兒童是國家未來的棟樑，為市府推動友善托育及兒少福利的最大動力，南市目前已設立2處公設民營托嬰中心及13處社區公共托育家園，同時為提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及托育服務諮詢，設立12處各具特色的親子悠遊館，以提高親子互動品質及提升親子關係，增強家庭教養及親職知能。

今年1月起未滿2歲兒童育兒津貼、台南市托育補助全面取消排富規定，每名兒童每月補助育兒津貼5000元以上；公托家園托育補助為每名5500元以上；準公共化保母及托嬰中心托育補助則為每人8500元以上。

社會局長盧禹璁表示，為協助辛苦撫育幼兒的新手父母，在需要喘息時候得到支持，避免工作、家庭、育兒多重負擔。在公共托育家園及親子悠遊館內新增4歲以下幼兒「定點臨托服務」，媒合專業保母、每位只照顧2名幼兒，並採預約制嚴格把關托育品質，提供有臨時托育服務或喘息服務需求的家長便利又安心的好選擇。

其次，開放家中有未滿3歲幼兒的新手父母家庭申請「到宅育兒指導」服務，指導內容含親職示範、副食品製備、安全居家環境營造等，服務完全免費，希望增加服務多元性，減輕家長育兒負擔。

台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供
台南市社會局今天在市府西側廣場辦理「守護台南囡仔─共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加。圖／台南市政府提供

托育 育兒津貼 親子

延伸閱讀

影／陳其邁化身孩子王 衛武營兒童節首日High翻天

南市YouBike2.0突破10萬人次 觀光熱區再增加11處新站

2023兒童節台中活動看過來 4日三井Outlet聽鬼滅之刃、迪士尼

防疫勇者！南市防疫計程車3年出勤逾3萬次 功成身退

相關新聞

不畏風浪！清明連假首日 逾6千旅客布袋港搭船到澎湖玩

清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室，今天總共有15航次出港，合計...

台南市赤崁樓等古蹟門票漲價了 文化局：20年首度調整

台南市古蹟景點門票變貴了！台南市文化局所轄赤崁樓、安平古堡、億載金城、德記洋行暨安平樹屋等古蹟區，從3月31日起調整門票...

讓媽媽喘口氣 南市力推定點臨托、到宅育兒指導服務

慶祝兒童節，台南市社會局今天在市府西側廣場熱鬧辦理「守護台南囡仔--共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參...

爸媽看這裡！左鎮化石園區連假推出萬代迅猛龍組裝體驗

台南左鎮化石園區今天起一連5天推出「萬代恐龍模型組裝暨行動博物館教具體驗」活動，結合彩繪古生物、小小化石挖掘探索以及迅猛...

連假遊玩嘉市 強檔活動熱鬧滾滾

清明、兒童節5天的連假開始，嘉義市強檔活動滿滿，今起一連3天百輛超跑以靜態展示及刺激的直線加速秀讓喜愛跑車的民眾一飽眼福...

雨來了...大阿里山茶區旱災 茶農改製紅茶 今起受理救助金申請

嘉義大阿里山區茶園乾旱災損比百年大旱嚴重，災損平均破36%，有茶農為穩定品質，保守改製作全發酵紅茶；農委會昨天公告嘉縣梅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦