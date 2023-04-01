讓媽媽喘口氣 南市力推定點臨托、到宅育兒指導服務

慶祝兒童節，台南市社會局今天在市府西側廣場熱鬧辦理「守護台南囡仔--共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參加，社會局表示，針對托育服務積極推動定點臨托、到宅育兒指導2大服務，是新手媽媽大幫手。

市府副秘書長邱忠川表示，兒童是國家未來的棟樑，為市府推動友善托育及兒少福利的最大動力，南市目前已設立2處公設民營托嬰中心及13處社區公共托育家園，同時為提供未滿4歲幼童及家長專屬遊戲空間及托育服務諮詢，設立12處各具特色的親子悠遊館，以提高親子互動品質及提升親子關係，增強家庭教養及親職知能。

今年1月起未滿2歲兒童育兒津貼、台南市托育補助全面取消排富規定，每名兒童每月補助育兒津貼5000元以上；公托家園托育補助為每名5500元以上；準公共化保母及托嬰中心托育補助則為每人8500元以上。

社會局長盧禹璁表示，為協助辛苦撫育幼兒的新手父母，在需要喘息時候得到支持，避免工作、家庭、育兒多重負擔。在公共托育家園及親子悠遊館內新增4歲以下幼兒「定點臨托服務」，媒合專業保母、每位只照顧2名幼兒，並採預約制嚴格把關托育品質，提供有臨時托育服務或喘息服務需求的家長便利又安心的好選擇。