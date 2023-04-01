快訊

「這組圖片」竄紅害免費仔被停用？AI圖像生成網站創辦人親吐背後原因

瓜地馬拉總統：「台灣是唯一且真正的中國」支持主權完整

蘇花路廊恐塞到晚上9時 公路總局：已遠超過可負荷車流量

別讓權益睡著 未核准水井登記納管期限至年底

中央社／ 台南1日電

為落實地下水保育與水井管理，自3月13日起至年底前，未經核准鑿井引水者可主動向市府申報輔導納管，南市水利局今天提醒民眾把握期限主動申報，別讓自己的權益睡著了。

面對極端氣候，地下水資源透過納管計畫後合理取用，可有效預防地層下陷及落實地下水保育管理。未登記水井逾期未申報且經查獲者，將要求限期自行封填水井並面臨罰鍰處分。

水利局今天新聞稿指出，依地下水管制辦法第17條規定，凡民國99年8月4日前即開鑿水井，不管是一般民宅、農業使用或工業使用，只要依主管機關公告納管規定於申報受理期間內申請納管即不用受罰，逾申報納管期限未完成申報者經查獲將限期水井所有人自行辦理填塞；屆期不遵行者，依水利法相關規定處以罰鍰。

水利局說明，水井納管除可保育地下水資源外，對於使用水井民眾而言，接受輔導合法取得水權後，可獲得合法用水保障；另外，配合中央修正水權登記收費標準，經水井納管農業用水(灌溉、養殖及畜牧)水井免收各項水權登記規費，好處多多。目前已有約1600口既有未登記水井主動辦理申報完成，開放申報期間自即日起至今年底。

為便利民眾申報，提供多元管道讓民眾選擇，可分別就近至各區公所或至台南市政府民治行政中心服務台、永華行政中心服務台或安平水資源回收中心收件窗口填寫申報書後投至專用信箱。或透過水利局網站「水井納管申報」Web平台申報；或手機下載「水井納管申報及查詢」APP申報，同時設置水井納管專線06-6321212，解決民眾申報問題。

地下水 水利局 水資源

延伸閱讀

台南公告未核准水井登記納管期限至年底 逾期封井開罰

春雨不如預期水庫管控出水 台南加強布建RO機及抗旱井

春雨不來 農水署高管處緊急鑿井、徵用民井緊急抗旱

獨／高屏搶水非史上頭遭 蘇貞昌也曾帶隊封水井

相關新聞

不畏風浪！清明連假首日 逾6千旅客布袋港搭船到澎湖玩

清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室，今天總共有15航次出港，合計...

台南市赤崁樓等古蹟門票漲價了 文化局：20年首度調整

台南市古蹟景點門票變貴了！台南市文化局所轄赤崁樓、安平古堡、億載金城、德記洋行暨安平樹屋等古蹟區，從3月31日起調整門票...

讓媽媽喘口氣 南市力推定點臨托、到宅育兒指導服務

慶祝兒童節，台南市社會局今天在市府西側廣場熱鬧辦理「守護台南囡仔--共創友善育兒城市」兒童節活動，吸引逾千名家長和兒童參...

爸媽看這裡！左鎮化石園區連假推出萬代迅猛龍組裝體驗

台南左鎮化石園區今天起一連5天推出「萬代恐龍模型組裝暨行動博物館教具體驗」活動，結合彩繪古生物、小小化石挖掘探索以及迅猛...

連假遊玩嘉市 強檔活動熱鬧滾滾

清明、兒童節5天的連假開始，嘉義市強檔活動滿滿，今起一連3天百輛超跑以靜態展示及刺激的直線加速秀讓喜愛跑車的民眾一飽眼福...

雨來了...大阿里山茶區旱災 茶農改製紅茶 今起受理救助金申請

嘉義大阿里山區茶園乾旱災損比百年大旱嚴重，災損平均破36%，有茶農為穩定品質，保守改製作全發酵紅茶；農委會昨天公告嘉縣梅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦