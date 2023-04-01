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不畏風浪！清明連假首日 逾6千旅客布袋港搭船到澎湖玩

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室。記者呂慧瑜／攝影
清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室。記者呂慧瑜／攝影

清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室，今天總共有15航次出港，合計載運6083位乘客；台灣港務公司布袋管理處指出，清明連假進出港旅次量達2萬2131人，迎來今年首波澎湖旅遊高峰。

超擔心海上風浪太大暈船，來自台南市遊客林姓遊客說，難得能放長假，安排全家4人到澎湖玩，原要搭飛機，但一票難求，擔憂暈船，早就先吞2顆暈船藥，她笑說，拚看看從布袋到澎湖70分鐘船程，能否不要吐。

船公司指出，受到鋒面影響，今天布澎海域風浪約6級，外海浪有點大，會影響到航行的時間，大概從平常的6、70分鐘，增至80分鐘左右抵達澎湖。

台灣港務公司布袋管理處長鄭俊華表示，布袋澎湖藍色公路3月24日啟航，清明連假第一天定期航班老早就客滿，即使不斷加開航班，還是一位難求，今天總共有15航次出港，合計載運6083位乘客。

鄭俊華說，今天最早加班船在早上7點的滿天星2號，最晚出港的加班船是下午1點45分的藍鵲輪，而藍鵲輪及凱旋8號今各出港3航次，明天有7航次出港，合計2680位旅客，這次清明連假總計進出港旅次量達2萬2131人的首波高峰。

清明連假首日，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，台灣港務公司布袋管理處指出，連假進出港旅次總量達2萬2131人，迎來今年首波旅遊高峰。記者呂慧瑜／攝影
清明連假首日，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，台灣港務公司布袋管理處指出，連假進出港旅次總量達2萬2131人，迎來今年首波旅遊高峰。記者呂慧瑜／攝影
清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室。記者呂慧瑜／攝影
清明連假第一天，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室。記者呂慧瑜／攝影
清明連假首日，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室。記者呂慧瑜／攝影
清明連假首日，從嘉義布袋港搭船到澎湖的遊客破6千人，上午待搭船旅客湧入擠爆遊客中心候船室。記者呂慧瑜／攝影

澎湖 連假

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