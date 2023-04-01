爸媽看這裡 左鎮化石園區連假推出萬代迅猛龍組裝體驗

台南左鎮化石園區今天起一連5天推出「萬代恐龍模型組裝暨行動博物館教具體驗」活動，結合彩繪古生物、小小化石挖掘探索以及迅猛龍組裝體驗，邀請民眾清明連假尋訪化石館手做恐龍可動式塑像，從遊戲中獲取新知並培養親子默契。

園區表示，吉祥物KOKO將於4月3日、4日現身與小朋友同樂，連假期間更有街頭藝人演出。館內紀念品商店也重新委外開放，要讓每位小朋友都能擁有開心的兒童節回憶。