爸媽看這裡 左鎮化石園區連假推出萬代迅猛龍組裝體驗
台南左鎮化石園區今天起一連5天推出「萬代恐龍模型組裝暨行動博物館教具體驗」活動，結合彩繪古生物、小小化石挖掘探索以及迅猛龍組裝體驗，邀請民眾清明連假尋訪化石館手做恐龍可動式塑像，從遊戲中獲取新知並培養親子默契。
園區表示，吉祥物KOKO將於4月3日、4日現身與小朋友同樂，連假期間更有街頭藝人演出。館內紀念品商店也重新委外開放，要讓每位小朋友都能擁有開心的兒童節回憶。
左鎮化石園區與行銷公司合作，推出限量萬代迅猛龍模型組裝體驗，年滿6歲都可參與，兒童節期間每日開放120個名額。行動教具體驗彩繪古生物與挖掘化石二選一，都搭配迅猛龍組裝體驗。課程中使用的恐龍模型精緻，市面上並無販售，想要收藏得把握機會。
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