連假遊玩嘉市 強檔活動熱鬧滾滾

清明、兒童節5天的連假開始，嘉義市強檔活動滿滿，今起一連3天百輛超跑以靜態展示及刺激的直線加速秀讓喜愛跑車的民眾一飽眼福，嘉義市立美術館慶祝兒童節連假有入館優惠，二二八國家紀念公園、北香湖公園花旗木也迎來滿開，不用出國也能感受賞櫻氣氛；市府觀光新聞處長張婉芬表示，連假期間嘉義市「動靜皆宜」，以各樣豐富精采活動，歡迎遊客到來。

嘉義市政府表示，迎接連假到來，精采活動不斷，今日下午將於人潮滿滿的文化路諸羅印象牆前廣場舉行「2023第二屆超跑抵嘉汽車動態秀暨靜態嘉年華會」， 4月2、3日則將於嘉義市湖美一路舉行400公尺直線加速動態秀活動， 民眾把握連假期間一飽眼福、感受跑車風采。

觀光新聞處長張婉芬表示，歡慶4月兒童月到來，連假期間規畫系列豐富活動，讓小朋友來嘉Fun電、大人放鬆。4月2日於港坪國民小學文中五草坪舉辦兒童月首場大型活動「全嘉跑酷中」，以首創的大型親子跑酷活動結合路跑障礙賽元素，訓練孩子的肌肉發展，並透過遊戲增加親子互動，競賽還融合了CRC兒童權利公約與SDGs永續發展目標的精神，寓教於樂。

張婉芬也推薦適合親子遊的豐富行程，嘉義市立美術館於4月1日～5日提供入館門票優惠，12歲以下兒童和隨行兩人免收費，歡迎爸爸媽媽帶著小朋友，於連假期間感受「畫都」嘉義市的人文氣息；此外，嘉義市立博物館也在4月1、4日兩天下午以2023節慶系列「探索樂園銅樂會」熱鬧音樂活動，豐富連假午後時光，專為小朋友打造的「探索嘉園」館區更是能讓孩子從遊戲中探索、學習的好去處。