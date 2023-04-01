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台南市赤崁樓等古蹟門票漲價了 文化局：20年首度調整

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局調漲赤崁樓等門票價格。記者吳淑玲／攝影
台南市文化局調漲赤崁樓等門票價格。記者吳淑玲／攝影

台南古蹟景點門票變貴了！台南市文化局所轄赤崁樓、安平古堡、億載金城、德記洋行暨安平樹屋等古蹟區，從3月31日起調整門票票價，原來全票50元、半票25元，調整為全票70元、半票35元。但台南市民維持憑證免費參觀。

文化局指出，這是20年來首度調整票價，透過反應實際需求，以提供民眾永續且高品質的遊憩場域。

文化局表示，古蹟區票價自民國92年訂定迄今，已達20年未曾調整。然而基本工資自民國92年迄今已由每月1萬5840元提升為2萬6400元，漲幅達67%，加以物價上漲提高維護成本，為反映古蹟區實際所需並維持服務品質，實有必要修正台南市公有古蹟參觀收費標準。

文化局也參考目前國內其他縣市古蹟景點全票約落於66元至100元區間，經評估決定調整為全票70元、半票35元（適用於國內外學生與年滿65歲國民）、團體票60元（適用於30人以上團體成員）。

基於公益性，免費優惠對象包含台南市民及學生、年滿70歲或6歲以下國民、身心障礙者及陪伴者一人、持志願服務榮譽卡的志工、於台南市各機關學校及幼兒園之服務人員。

台南 古蹟 文化局

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