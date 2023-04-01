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雨來了...大阿里山茶區旱災 茶農改製紅茶 今起受理救助金申請

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大阿里山茶園乾旱影響，春芽稀疏，產量大砍半，茶農改製全發酵紅茶。圖／梅山茶農簡仲賢提供
大阿里山茶園乾旱影響，春芽稀疏，產量大砍半，茶農改製全發酵紅茶。圖／梅山茶農簡仲賢提供

嘉義大阿里山區茶園乾旱災損比百年大旱嚴重，災損平均破36%，有茶農為穩定品質，保守改製作全發酵紅茶；農委會昨天公告嘉縣梅山、番路、竹崎及阿里山鄉，自今日起到4月10日止，受理農民申請，茶2至3月乾旱農業天然災害現金救助，每公頃5.5萬元。

瑞里茶農表示，今天清明連假第一天雨來了，目前山區雨勢明顯變大，茶園終於解渴了！茶樹根部有望吸到水，加減補救一些，但又憂心梅雨季大雨滂沱，整桶用到的，雨水流失太快，根部也吸不到水。

梅山太和社區發展協會總幹事、茶農簡仲賢表示，春茶開採，因缺水乾旱長不多，春芽不齊，葉片大小不一，茶湯易紅、易苦澀，有茶農保守要顧品質，決定改作全發酵紅茶，也因阿里山小葉種紅茶近年闖出名號，深受消費者青睞，大量改製全發酵。

嘉縣農業處指出，大阿里山茶區初步統計災害面積達500公頃仍增加中，茶災現金救助農委會昨天公告，今天開跑受理梅山、番路、竹崎及阿里山茶災損到4月10日止，茶葉的現金救助金額每公頃5.5萬元，符合救助災農民，請向各鄉鎮公所申請。

大阿里山茶園乾旱嚴重，災損面積達500公頃，今天起至10日受里茶葉的現金救助金額 每公頃5.5萬元。圖／嘉義縣政府提供
大阿里山茶園乾旱嚴重，災損面積達500公頃，今天起至10日受里茶葉的現金救助金額 每公頃5.5萬元。圖／嘉義縣政府提供
大阿里山茶園乾旱嚴重，災損面積達500公頃，今天起至10日受里茶葉的現金救助金額 每公頃5.5萬元。圖／嘉義縣政府提供
大阿里山茶園乾旱嚴重，災損面積達500公頃，今天起至10日受里茶葉的現金救助金額 每公頃5.5萬元。圖／嘉義縣政府提供
大阿里山茶園乾旱嚴重，災損面積達500公頃，今天起至10日受里茶葉的現金救助金額 每公頃5.5萬元。圖／嘉義縣政府提供
大阿里山茶園乾旱嚴重，災損面積達500公頃，今天起至10日受里茶葉的現金救助金額 每公頃5.5萬元。圖／嘉義縣政府提供

阿里山 災損 農民

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