雨來了...大阿里山茶區旱災 茶農改製紅茶 今起受理救助金申請

嘉義大阿里山區茶園乾旱災損比百年大旱嚴重，災損平均破36%，有茶農為穩定品質，保守改製作全發酵紅茶；農委會昨天公告嘉縣梅山、番路、竹崎及阿里山鄉，自今日起到4月10日止，受理農民申請，茶2至3月乾旱農業天然災害現金救助，每公頃5.5萬元。

瑞里茶農表示，今天清明連假第一天雨來了，目前山區雨勢明顯變大，茶園終於解渴了！茶樹根部有望吸到水，加減補救一些，但又憂心梅雨季大雨滂沱，整桶用到的，雨水流失太快，根部也吸不到水。

梅山太和社區發展協會總幹事、茶農簡仲賢表示，春茶開採，因缺水乾旱長不多，春芽不齊，葉片大小不一，茶湯易紅、易苦澀，有茶農保守要顧品質，決定改作全發酵紅茶，也因阿里山小葉種紅茶近年闖出名號，深受消費者青睞，大量改製全發酵。