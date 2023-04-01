不堪車輛重壓雲林危橋坍塌斷了 縣府盤點仍有71座危橋待修

雲林縣政府日前盤點全縣有71座橋梁需重建與維修，其中一座位於麥寮鄉橋頭的編號N37橋梁，30日晚上斷裂坍塌，已緊急封閉，所幸沒有人員受傷，雲林縣長張麗善指出，71座橋梁重建維修經費約需2.67億元，縣府及各公所財政拮据，事涉民眾生命安全，急需中央挹注經費協助。

張麗善與立委林文瑞、雲林縣議員林深及吳蕙蘭、中興村長許再發、三盛村長許智斌等人，昨傍晚到斷橋處會勘，張麗善指出，N37橋梁去年8月經專業檢測後，發現橋墩跟橋面板的混凝土皆已剝落，鋼筋明顯外露。

當時該橋已被縣府列入預定要打掉重建的危橋，卻礙於財政拮据，無法立即拆除重建，30日晚間因為有重車經過，橋梁承受不住而斷裂崩塌，雖沒造成人員傷亡，卻也凸顯出危險橋梁需立即維修甚至重建的必要性。

雲林縣府工務處長汪令堯指出，2019年蘇澳大橋斷裂事件，引起中央、地方重視危險橋梁問題，當時16座U4等級（需要馬上派修）橋梁的修繕、改建經費，除7座縣府預算支應，其餘9座由交通部補助改善。

但當時U3等級（一年內要派修）橋梁有322座，維修經費1.5億元，這幾年靠著縣府東湊西湊，好不容易才維修274座，剩下48座苦無經費維修，去年又再度新增31座，累計現有85座橋梁待修。

其中14座縣府已經籌到經費修繕，剩下的71座，經過研判，有7座提升到U4等級，需要拆除重建，目前都限載或封閉中，71座橋梁重建維修經費約需2.67億元，對縣府及所轄公所都難以負擔。

林文瑞說，他日前邀請交通委員會來雲林縣政府聽取重大交通建設簡報，縣長一再提起U4及U3危橋的部分，希望交通部能專案補助經費，交通部長王國材當場承諾會就交通部轄管部分全力協助改建跟重建，其餘部會主管橋梁所需經費他會協助全力爭取。

汪令堯說，橋梁又分一般產業道路跟農水路橋梁屬於農委會主管，市區道路、一般道路是內政部營建署，央管河川跟縣管河川的橋樑是水利署負責，公路系統橋梁是交通部。