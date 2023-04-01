南市YourBike2.0突破10萬人次 觀光熱區再增加11處新站

台南市公共自行車YouBike 2.0自2月上線服務，已經累計超過10萬人次使用，交通局在清明連假前趁熱增加11站上線服務，並於已開放的8站增柱，歡迎大家在清明連假期間多多使用，不僅前半小時免費，還可以參加「月抽5000購物金」抽獎活動。

交通局長王銘德表示，目前持續會勘本市YouBike 2.0的設站地點，清明連假前再開放11站，總數達到107站，另於已開放的8站增柱，持續依市民需求盡速擴增YouBike 2.0站點，逐步擴大服務量能。

本次增加的站點計有中西區6處，為河樂廣場(金華路)、河樂廣場(康樂街)、頂湖公園、海安民權、台南市美術館二館、家庭教育中心；北區1處為海安成功；安平區4處為安平中華西、台南市政府(永華中心)、水景公園、億載金城；並於成大醫院(小東路)、安平區公所、赤崁樓、海安正興、小西門公園、花園夜市、台南公園(台南轉運站)、延平郡王祠等8站增設車柱，以滿足民眾借還車的需求。