南市YourBike2.0突破10萬人次 觀光熱區再增加11處新站
台南市公共自行車YouBike 2.0自2月上線服務，已經累計超過10萬人次使用，交通局在清明連假前趁熱增加11站上線服務，並於已開放的8站增柱，歡迎大家在清明連假期間多多使用，不僅前半小時免費，還可以參加「月抽5000購物金」抽獎活動。
交通局長王銘德表示，目前持續會勘本市YouBike 2.0的設站地點，清明連假前再開放11站，總數達到107站，另於已開放的8站增柱，持續依市民需求盡速擴增YouBike 2.0站點，逐步擴大服務量能。
本次增加的站點計有中西區6處，為河樂廣場(金華路)、河樂廣場(康樂街)、頂湖公園、海安民權、台南市美術館二館、家庭教育中心；北區1處為海安成功；安平區4處為安平中華西、台南市政府(永華中心)、水景公園、億載金城；並於成大醫院(小東路)、安平區公所、赤崁樓、海安正興、小西門公園、花園夜市、台南公園(台南轉運站)、延平郡王祠等8站增設車柱，以滿足民眾借還車的需求。
王銘德表示，清明連假前開放的站點多位在市區，可提供遊客停車轉騎YouBike漫遊府城，還可參加「月抽5000購物金」抽獎活動，預計又是另一波使用高潮，歡迎大家踴躍使用，交通局也會請微笑單車團隊加強調度。此外，交通局與微笑單車團隊亦持續辦理各生活圈的設站會勘，而目前已派工建置中的還有20站，預計4月份陸續開放，敬請大家期待。
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