台南公告未核准水井登記納管期限至年底 逾期封井開罰

台南市有許多民眾業者私自開鑿水井，市政府公告4月至年底未經核准鑿井引水者，可主動向市府申報輔導納管，未登記水井逾期未申報且經查獲者，將要求限期自行封填水井並可能面臨罰鍰處分。提醒民眾把握期限主動申報，別讓自己的權益睡著。

水利局表示，水井納管除可有效預防地層下陷及落實地下水保育管理、水井管理，對使用水井民眾而言，接受輔導合法取得水權後，可以獲得合法用水保障，另外配合中央修正水權登記收費標準，經水井納管之農業用水灌溉、養殖及畜牧水井免收各項水權登記規費，好處多多，目前已有約1600口既有未登記水井主動辦理申報完成，開放申報期間自即日起至112年12月31日止。

水利局指出，依據地下水管制辦法第17條規定，中華民國99年8月4日前即開鑿的水井，不管是一般民宅、農業使用或工業使用，只要依主管機關公告的納管規定於申報受理期間內申請納管，即可不用受罰，逾申報納管期限未完成申報者經查獲將限期水井所有人自行辦理填塞；屆期不遵行者，則依水利法相關規定處罰款。