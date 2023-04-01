快訊

29歲女歌迷聽完五月天演唱會倒地「一度無呼吸心跳」 漏夜搶救恢復意識

別信老闆省錢話術 勞保投保高薪低報「虧大了」

清明掃墓禁忌別犯！1舉動孤魂野鬼恐搶供品 5生肖要避免前往

嘉市生育津貼2萬2000元 溯自今年1月1日新生兒

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市生育津貼提高至2萬2000元，並追溯自今年1月1日新生兒。圖／嘉義市政府提供
嘉義市生育津貼提高至2萬2000元，並追溯自今年1月1日新生兒。圖／嘉義市政府提供

嘉義生育津貼大躍進，針對新生兒的父或母設籍嘉義市滿6個月以上，調高為每生育1名新生兒發放生育津貼2萬2000元，鼓勵生育也落實照顧婦女及幼兒。案經嘉義市議會本次臨時會審查通過追加預算，以照顧嘉義市辛苦懷胎生產的媽媽及需要特別呵護的新成員。

市府社會處表示，為補助婦女生育、養育新生兒所需費用，產婦或配偶在新生兒出生前設籍嘉市1年以上，每名新生兒將補助2萬2000元，若以1年1500名新生兒計算，約需3300萬元，今年已編生育津貼2100萬元，須追加1200萬元，該案已獲市議會臨時會審議通過，今年4月起開始施行，並追溯至今年1月1日新生兒。

社會處表示，發放對象溯自今年1月1日出生且符合2015年11月24日修訂「嘉義市婦女生育津貼暨新生兒營養禮金發放作業要點」規定（父或母設籍滿一年）的新生兒。已領取生育津貼暨新生兒營養禮金者將以轉帳方式補發差額。

為服務民眾無須再次到戶政事務所提出申請；社會處將依今年1至3月已核發的名冊主動寄發通知單（內含轉帳申請表及回郵信封），民眾依據申請表注意事項填寫並檢附台灣銀行或郵局等二家金融機構存摺封面影本（如為其他行庫須扣30元轉帳手續費），於6月30日下午6點前送交嘉義市政府社會處或以回郵信封郵寄（以郵戳為憑）至社會處申請轉帳發給，逾期視同放棄權利，不再補發。

新生兒 生育 嘉義

延伸閱讀

深耕14年！嘉義市家樂福北門店「不關了」 難割在地情感續營業

新生兒死亡率它最高！每年3000名寶寶健康異常，靠「新生兒篩檢」早治療預後佳

花蓮吉安鄉祭1萬元津貼鼓勵生育 3月31日起受理申請

5成家長延誤新生兒篩檢 影響揪出病源時間

相關新聞

台南托育費6都最低 挨批不合理

國民黨市議員林燕祝昨天質疑台南市幼兒托育費上限比其他縣市低，比隔鄰高雄甚至屏東縣還低，希望市府給照顧國家幼苗的保母合理待...

嘉市生育津貼2萬2000元 溯自今年1月1日新生兒

嘉義市生育津貼大躍進，針對新生兒的父或母設籍嘉義市滿6個月以上，調高為每生育1名新生兒發放生育津貼2萬2000元，鼓勵生...

安平觀光路平更好走！清明連假前整平王城、州平路串聯景點

台南市觀光重鎮安平區州平路及王城路，工務局趕在清明連假前完成路面改善；安平湖濱水鳥公園更添新意，遊客及居民行走更安心。將...

兒童節虎頭埤風景區兒童遊園免費 前20名搭積木船也免錢

兒童節清明連假登場，虎頭埤虎頭埤風景區推出兒童節4月4日當日12歲以下兒童免費入園優惠，今天起到5日連假5天，每天前20...

台南水萍塭公園停車場啟用 2周免費

台南市區每到假日觀光車潮湧入停車一位難求，南市府斥資4.37億元新建「水萍塭公園地下停車場」，趕在清明連假首日上午8點啟...

嘉縣敬老卡使用不便 議員籲增範圍

嘉義縣議員詹琬蓁昨天在議會臨時會表示，社區長輩反映敬老卡是一卡通，在使用付費上非常不便，降低使用意願，建議增加使用範圍，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦