嘉市生育津貼2萬2000元 溯自今年1月1日新生兒

嘉義市生育津貼大躍進，針對新生兒的父或母設籍嘉義市滿6個月以上，調高為每生育1名新生兒發放生育津貼2萬2000元，鼓勵生育也落實照顧婦女及幼兒。案經嘉義市議會本次臨時會審查通過追加預算，以照顧嘉義市辛苦懷胎生產的媽媽及需要特別呵護的新成員。

市府社會處表示，為補助婦女生育、養育新生兒所需費用，產婦或配偶在新生兒出生前設籍嘉市1年以上，每名新生兒將補助2萬2000元，若以1年1500名新生兒計算，約需3300萬元，今年已編生育津貼2100萬元，須追加1200萬元，該案已獲市議會臨時會審議通過，今年4月起開始施行，並追溯至今年1月1日新生兒。

社會處表示，發放對象溯自今年1月1日出生且符合2015年11月24日修訂「嘉義市婦女生育津貼暨新生兒營養禮金發放作業要點」規定（父或母設籍滿一年）的新生兒。已領取生育津貼暨新生兒營養禮金者將以轉帳方式補發差額。

為服務民眾無須再次到戶政事務所提出申請；社會處將依今年1至3月已核發的名冊主動寄發通知單（內含轉帳申請表及回郵信封），民眾依據申請表注意事項填寫並檢附台灣銀行或郵局等二家金融機構存摺封面影本（如為其他行庫須扣30元轉帳手續費），於6月30日下午6點前送交嘉義市政府社會處或以回郵信封郵寄（以郵戳為憑）至社會處申請轉帳發給，逾期視同放棄權利，不再補發。