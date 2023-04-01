安平觀光路平更好走！清明連假前整平王城、州平路串聯景點

台南市觀光重鎮安平區州平路及王城路，工務局趕在清明連假前完成路面改善；安平湖濱水鳥公園更添新意，遊客及居民行走更安心。將達成市長黃偉哲路平政策指示「一條一條做下去！」

工務局表示，安平區州平路及王城路原為安平舊城區較邊陲的區域，經歷多年觀光文化發展，已成為安平觀光亮點；安平湖濱水鳥公園、鹽水溪堤頂腳踏車道、安平鹽神白沙灘公園、寵物運動公園、白鷺灣別墅社區，宛如世外桃源之森林美景，更為新人拍攝婚紗熱點。