安平觀光路平更好走！清明連假前整平王城、州平路串聯景點
台南市觀光重鎮安平區州平路及王城路，工務局趕在清明連假前完成路面改善；安平湖濱水鳥公園更添新意，遊客及居民行走更安心。將達成市長黃偉哲路平政策指示「一條一條做下去！」
工務局表示，安平區州平路及王城路原為安平舊城區較邊陲的區域，經歷多年觀光文化發展，已成為安平觀光亮點；安平湖濱水鳥公園、鹽水溪堤頂腳踏車道、安平鹽神白沙灘公園、寵物運動公園、白鷺灣別墅社區，宛如世外桃源之森林美景，更為新人拍攝婚紗熱點。
工務局指出，因該區域屬早期開闢公共設施，年久失修，致路基、路面及地下涵管嚴重受損，列入今年路平專案執行維護。州平路及王城路路平改善工程，改善長度1800公尺，經費1150萬元，今年2月15日進場施作，先進行老舊側溝及地下涵管修繕、人行斜坡環境改善，及管線單位配合92座人手孔下地等工項，在清明連假前完成路面改善及標線繪製，平坦美觀，為安平觀光添利多。
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