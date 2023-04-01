兒童節虎頭埤風景區兒童遊園免費 前20名搭積木船也免錢

兒童節清明連假登場，虎頭埤虎頭埤風景區推出兒童節4月4日當日12歲以下兒童免費入園優惠，今天起到5日連假5天，每天前20名的12歲以下兒童，可免費搭乘新設置的電動輔助積木船。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，兒童必須持有本人健保卡，團體遊客不適用。虎頭埤風景區去年底運用水域空間結合新穎遊具，引進電動輔助咖啡杯船及積木船供遊客搭乘，兼具遊戲及教育性，滿足各年齡層的遊客需求，更可欣賞秀麗景緻的湖面風光，達成寓教於樂的目標。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，兒童節及清明連假期間，園區吊橋咖啡屋旁有街頭藝人湖畔音樂演出，另有小農市集，由當地特色攤商共同行銷在地產品。虎頭埤風景區設有烤肉區、釣魚區、露營區，大小朋友可一起騎著單車遊湖，草地野餐更倘佯於大自然的懷抱，期待全國各地遊客前來。另台南市舉辦中的「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」攝影比賽、「2023葫蘆埤自然公園童趣節」等活動，邀請大家來參加。

連假活動詳細內容見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/