快訊

蔡總統抵達瓜地馬拉：台灣走向世界的腳步不會停止

兒童節虎頭埤風景區兒童遊園免費 前20名搭積木船也免錢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。

兒童節清明連假登場，虎頭埤虎頭埤風景區推出兒童節4月4日當日12歲以下兒童免費入園優惠，今天起到5日連假5天，每天前20名的12歲以下兒童，可免費搭乘新設置的電動輔助積木船。

虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，兒童必須持有本人健保卡，團體遊客不適用。虎頭埤風景區去年底運用水域空間結合新穎遊具，引進電動輔助咖啡杯船及積木船供遊客搭乘，兼具遊戲及教育性，滿足各年齡層的遊客需求，更可欣賞秀麗景緻的湖面風光，達成寓教於樂的目標。

觀光旅遊局代理局長林國華表示，兒童節及清明連假期間，園區吊橋咖啡屋旁有街頭藝人湖畔音樂演出，另有小農市集，由當地特色攤商共同行銷在地產品。虎頭埤風景區設有烤肉區、釣魚區、露營區，大小朋友可一起騎著單車遊湖，草地野餐更倘佯於大自然的懷抱，期待全國各地遊客前來。另台南市舉辦中的「幸福城市甜蜜旅拍 放閃照過來」攝影比賽、「2023葫蘆埤自然公園童趣節」等活動，邀請大家來參加。

連假活動詳細內容見虎頭埤風景區官網https://htp.tainan.gov.tw/

兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。
兒童節當天虎頭埤風景區兒童遊園免費、清明連假前20名兒童搭積木船免費。圖／陳宏田提供。

虎頭埤 連假 兒童節

延伸閱讀

不一樣兒童節 野柳國小學生成小小導覽解說員

歡慶兒童節 花蓮樸實構果聯手產銷班送牛排到偏鄉小學

黃偉哲參加永福國小明星運動會 趣味闖關歡慶兒童節

家樂福兒童節當天量販消費免費送多多 滿額加碼送韓國乳酸飲

相關新聞

台南托育費6都最低 挨批不合理

國民黨市議員林燕祝昨天質疑台南市幼兒托育費上限比其他縣市低，比隔鄰高雄甚至屏東縣還低，希望市府給照顧國家幼苗的保母合理待...

兒童節虎頭埤風景區兒童遊園免費 前20名搭積木船也免錢

兒童節清明連假登場，虎頭埤虎頭埤風景區推出兒童節4月4日當日12歲以下兒童免費入園優惠，今天起到5日連假5天，每天前20...

台南水萍塭公園停車場啟用 2周免費

台南市區每到假日觀光車潮湧入停車一位難求，南市府斥資4.37億元新建「水萍塭公園地下停車場」，趕在清明連假首日上午8點啟...

嘉縣敬老卡使用不便 議員籲增範圍

嘉義縣議員詹琬蓁昨天在議會臨時會表示，社區長輩反映敬老卡是一卡通，在使用付費上非常不便，降低使用意願，建議增加使用範圍，...

大阿里山茶區乾旱 春茶大砍半

嘉義山區春雨未如預期，大阿里山區茶園仍陷乾旱慘況，茶農說災損比百年大旱嚴重，推測是東北季風弱，水氣、雲海太少導致，目前採...

雲林豬價拍賣91元 創新高

養豬飼料成本增加，加上仔豬下痢造成飼養頭數減少，雲林肉品市場昨豬價拍賣創下每公斤91元，肉品市場總經理黃加安說，這是有史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦