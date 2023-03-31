南科3期社區座談變「九崴電廠說明會」 反對居民炸鍋

台南市新市區豐華里辦公處今天召開「南科擴編三期工程」座談會， 會場另行張掛「九崴發電廠溝通說明會」布條，台史博社區居民自救會痛批業者「暗度陳倉」企圖用旁門左道闖環評；豐華里長謝成說，今天原本是要討論南科3期開發後帶來的交通不便，以及電力不足問題，本身不反對天然氣發電，但業者能不能順利設廠要自己去努力。

九崴南科天然氣發電廠計畫在台南市安南區及安定區交界處設廠，在地團體反對指出，設置地點緊鄰人口密集區，選址明顯不當，當地居民已超過2萬人連署抗議，訴求另覓他址。台南市議會也已正式通過決議不同意開發案，市府也一併表明與所有市民站在同一陣線。

台史博社區居民自救會代表陳明惠說，自救會昨晚輾轉拿到座談會通知書，載明舉辦「南科第三期工程開發案、豐華里里民座談會」，但受文者卻是森崴能源（九崴電力母公司），驚覺怪異，今天前往會場發現拉起「九崴發電廠溝通說明會」布條，座談會全程1個多小時，都在講述九崴發電廠相關事宜。

陳明惠批是安南和安定區不讓他召開座談，竟跑到新市區豐華里座談，會議主旨與內容完全不符合，又只允許該里里民發言。想要藉此影像紀錄代表已和里民召開公開的座談溝通，據了解，九崴電廠第一次環評未過，環保署要求5月底再送件，才會搞出這一齣跑到新市辦溝通座談會。

市府經發局回應，九崴電力南科天然氣發電廠為民間投資申設，尚在環評審查階段。市府於1月19日召開記者會，明確表達市府將與所有市民站在同一陣線，在中央與地方沒有共識前，市府將不會審查九崴電廠開發案。