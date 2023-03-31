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難割捨在地情感 嘉義市家樂福北門店繼續營業

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台灣家樂福宣布，嘉義市家樂福北門店繼續營業。圖／ 業者提供
台灣家樂福宣布，嘉義市家樂福北門店繼續營業。圖／ 業者提供

一度傳出因租約到期將於今年2月結束營業的嘉義市家樂福北門店，令許嘉義人在社群媒體留言或到北門店表達不捨；今天台灣家樂福宣布好消息，體恤民意的共識下，再度與國有財產署完備合法程序，深耕在地14年北門店將繼續營業。原本搬遷後市府將興建新圖書館總館，是否變更？嘉義市文化局表示，目前規畫設計階段，兼顧民生需求及總圖文化發展，目前暫不會有所改變。

台灣家樂福宣布，深耕在地14年的家樂福北門店會繼續營業，服務嘉義市喜愛家樂福的消費者，原本因租約到期，之前家樂福北門店公告會於2月底結束營業；但訊息揭露之後，許多消費者紛紛在社群媒體留言或到北門店內表示不捨。嘉義市政府也主動表示關切，在兼顧城市文化建設發展及地方民生經濟需求為前提，樂見北門店繼續提供服務。

家樂福總公司再度與地主國有財產署完備合法程序使北門店得以繼續營業。家樂福表示會共同協力促進在地商圈的繁榮，感謝市政及國有財產署的協助。總公司並表示，嘉義市所有分店北門店、嘉義店及超市仁愛店、新榮店與德明店繼續是嘉義市民的好鄰居。

嘉義市文化局長盧怡君表示，這塊國有地仍規畫是未來圖書館總館的地點，總圖規畫有一定的時程，不是馬上就會進行動工興建，目前在規畫設計階段，在動工之前希望能兼顧民生消費，樂見家樂福繼續營業；未來確定要動工興前會再和家樂福協調溝通。

台灣家樂福自第一家分店於1989年在高雄市開幕營業後，已在台灣深耕35年，目前在嘉義市有2家量販店及3家超市店，超市民族店也即將在4月下旬開幕。

業者表示，今日宣布後，北門店即維持正常營業狀態，包括商店街所有承租廠商也如往常提供服務，歡迎民眾回到北門店繼續消費。

北門 家樂福 嘉義 量販店

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