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注意！台南喜樹灣裡道路箱涵遭重機具壓損 緊急搶修中

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市南區灣裡路211巷中午重機具壓損箱涵，市府動員緊急搶修，提醒用路人小心留意。圖／台南市地政局提供
台南市南區灣裡路211巷中午重機具壓損箱涵，市府動員緊急搶修，提醒用路人小心留意。圖／台南市地政局提供

台南市南區喜樹灣裡市地重劃工程目前正進行抽水站、汙水幹管等工程，近中午打樁機運進工區時，造成灣裡路211巷灣裡公有市場後方路面及箱涵塌陷毀損，市府獲報立即進行搶修，已順利移除打樁機及載運車輛，先行恢復單線雙向通行，請民眾行經要小心。

地政局表示，主要是既有箱涵老舊，第一時間立即動員相關單位進行狀況排除及路面毀損修復會勘，下午2點30分先行恢復單線雙向通行，工程單位於道路破損處先行鋪設鐵板並於前後設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，以提醒用路人安全，並派遣交管人員進行警示指揮交通。

明天上午先行將受損部分進行修復，避免影響用路民眾權益，同時也提醒民眾，道路及箱涵施工期間灣裡路211巷將採單線雙向通行，並派遣交管人員於現場進行車輛引導，請用路人盡量避開該路段或繞道行駛，以維施工及行車安全。

地政局表示該處道路下方排水箱涵已建置多年，預計於市地重劃工程時一併進行改建，地政局及排水箱涵管養單位水利局研商後續將道路及老舊箱涵修復及改建，優先施作老舊箱涵改善，以加速推動地方建設。

南市喜樹灣裡地區已多年未開發，由於伴隨台86東西向快速道路完工通車，讓交通便利性大幅提升，市長黃偉哲認為，此區為進入台南端重要交通樞紐節點，且與西側台17線西濱海岸觀光發展軸線往北連結至安平港，深入至市中心，配合市地重劃發展契機，翻轉舊部落，將活化轉型成為兼具觀光遊憩發展及宜適宜居的新興開發潛力地區。

因喜樹灣裡地區屬地勢低窪易淹水區，附近舊部落社區公共設施較為老舊，為解決本地區淹水問題，市地重劃工程一併規畫設置相關減洪設施，其中設置有4處地下滯洪池設施，總計可收納1萬1800立方的水量，並且設置24cms大型抽水站將水既時抽排入台灣海峽，以利改善減低本區淹水風險。

台南市南區灣裡路211巷中午重機具壓損箱涵，市府動員緊急搶修，提醒用路人小心留意。圖／台南市地政局提供
台南市南區灣裡路211巷中午重機具壓損箱涵，市府動員緊急搶修，提醒用路人小心留意。圖／台南市地政局提供
台南市南區灣裡路211巷中午重機具壓損箱涵，市府動員緊急搶修，提醒用路人小心留意。圖／台南市地政局提供
台南市南區灣裡路211巷中午重機具壓損箱涵，市府動員緊急搶修，提醒用路人小心留意。圖／台南市地政局提供

淹水 台南

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