春雨不如預期水庫管控出水 台南加強布建RO機及抗旱井

最近春雨到來，連續3天春雨降水量都不如預期，為提前部署降低早象衝擊，防旱作業至關重要，南水局嚴格控管出水量，台南市為加強節水力道因應此次旱象，布置6台移動式RO機組，全市19口抗旱井也就緒，已有3家廠商申請，籲請民眾多利用。

根據南水局最新水情，截至今天曾文水庫有效蓄水率僅11.32% (蓄水量5737萬立方公尺)，烏山頭水庫蓄水率62.76% (蓄水量4971萬立方公尺)，南化水庫有效蓄水率僅35.38% (蓄水量3166萬立方公尺)，呼籲民眾要多節水把水多留在水庫中。

市府團隊積極研擬應對計畫，各項節水措施及設備陸續整備就位，南市與中央攜手佈置6台移動式RO機組，並於歸仁、善化2處建築工地汲取地下水，待RO淨水設備設置完成，如水質符合標準，估計善化每日約可供水1600噸、歸仁則為400噸。另樹谷園區及永康科園區RO機業安裝完成並產水，廠商可多加利用。

經發局長林榮川表示，目前全市共有19口抗旱井，均位於台糖既有農場範圍內，非屬地層下陷或土壤液化警示區，提供工業或營業等次級用水使用，抗旱水井每天約可供應3萬公噸的水，目前已有3家廠商申請，另回收水循環再利用也是一個替代方案，汙水經二級處理後即達放流水標準，可用於工業區揚塵維護、公園花木澆灌、沖洗廁所等產業用水。

經發局表示，台南地區目前已進入減量供水的橙燈，請用水大戶節約用水，為不讓各廠商因節水而影響製程，需水廠商可函文臺南市政府申請抗旱水井載水作業。