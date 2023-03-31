嘉義縣敬老一卡通長輩不愛用 議員籲增加使用範圍

嘉義縣議會第20屆第2次臨時會最後一天，議員詹琬蓁提出，社區長輩無奈敬老卡是一卡通，在使用付費上非常不便，降低使用意願，建議增加使用範圍，讓1000點數能擴大運用，符合民眾需求，提高使用率；縣社會局回應，將衡量縣府財政、民眾社會參與的急迫需求，再行研議調修。

詹琬蓁表示，社區長輩日前告知到長庚看診搭公車僅能刷悠遊卡付費，非常不便，難到又要再多申請卡？縣內使用悠遊卡是幾乎都可以的，但一卡通有地點的限制，使用的範圍比較少，降低長輩使用率。

詹琬蓁建議，敬老、愛心卡可增加使用範圍，讓1000點數可抵扣於縣內全民運動中心、游泳池、公共場館、阿里山森林遊樂區門票、停車費、長期照顧交通車自費費用，及至特約診所就醫可抵扣健保門診基本負擔，提升使用率。

社會局長張翠瑤表示，縣內敬老卡製卡數共4萬7448張，其中一卡通有3萬8896張、悠遊卡有8552張，局將持續調修敬老卡、愛心卡使用範圍，目前除與7家含嘉義、新營、阿里山及興南客運公司等納搭車使用範圍外，鄉鎮的幸福巴士和幸福小黃，也陸續已納入。