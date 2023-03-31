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《無米樂》崑濱嬸睡夢中辭世 賴清德、黃偉哲同上香不捨稱「會謹記其遺志」
台南市後壁區拍攝紀錄片《無米樂》傳為美談的崑濱伯妻子崑濱嬸，昨在睡夢中安詳辭世，享耆壽94歲。今天副總統賴清德、市長黃偉哲、副市長趙卿惠同赴後壁菁寮上香致意，稱讚崑濱伯、崑濱嬸「農民精神永存世人心中」。
崑濱伯黃崑濱去年2月20日在住家過世，享耆壽92歲，崑濱伯妻子崑濱嬸，昨也在睡夢中辭世。賴、黃等人慰問現場家屬，請家屬節哀珍重，並祝福崑濱嬸到極樂世界後能無病無痛，與崑濱伯長眠無米樂的故鄉後壁，世人將永遠感念他們。黃偉哲說，崑濱伯、崑濱嬸展現的樸實溫暖、敬天愛地的農民精神，將永遠留存在我們心中。
黃偉哲說，2014年的《無米樂》是以後壁菁寮老農為拍攝背景的紀錄片，上映感動無數人，而崑濱伯、崑濱嬸是紀錄片《無米樂》主角，時常在片中鬥嘴、說笑的可愛模樣，如今已成絕響，對此也感到萬分不捨。
黃偉哲表示，會繼續謹記崑濱伯夫婦的遺志，永傳農民樂天、敬天、不畏艱難的精神，並致力讓台南農業文化及產銷更活絡，傳承優良的米食精神。
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