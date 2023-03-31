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大學教師罹癌重生悟生死 學沖咖啡要回雲林奉獻

中央社／ 嘉義縣31日電

大學教師陳昌遠去年被診斷出肺癌4期估壽命只剩半年，使用標靶藥物治療挽回一命，體悟死亡就在身邊，近日努力學習咖啡知識，想為故鄉雲林草嶺石壁社區的咖啡產業奉獻。

任教於國立中興大學進修部中國文學系，擔任兼任助理教授的陳昌遠，近日在嘉義一家咖啡店當學徒，從烘豆、磨豆、沖咖啡學起，令人好奇。

陳昌遠告訴中央社記者，老家在雲林縣古坑鄉草嶺村石壁社區，是台灣咖啡重要產地，他已年過半百且去年罹癌差點離開人世，體會死亡就在身邊，才到咖啡店當學徒從頭學起關於咖啡的知識，要回故鄉奉獻一己之力。

陳昌遠說，2021年11月覺得身體不適但都查不出病因，2022年1月因呼吸困難到中山醫學大學附設醫院急診，才確診為肺部右下支氣管惡性腫瘤，腫瘤已轉移至淋巴、腦部及腎上腺等部位。

陳昌遠表示，住院期間家人曾私下逼問主治醫師中山醫學大學附設醫院胸腔腫瘤科主任陳焜結，他的餘命還有多久，陳焜結在不得已的情況下給了一個標準答案「（不治療的話）3到6個月。」

幸運的是，經過7個月標靶藥物治療，陳昌遠說，身體的腫瘤逐漸消失，去年9月在醫師建議下，運用胸腔鏡進行微創手術把右下肺已經縮小的主腫瘤切除並做切片檢查，神奇的是病理報告顯示已經沒有任何癌細胞，幾個月前被宣判死刑的他，竟然奇蹟似地重生。

陳昌遠也將這段治療經歷寫成文章，發布在病友團體「肺長壽」臉書社團裡，鼓舞病友積極治療。

陳昌遠表示，醫師告訴他終身僅能從事輕度工作，所以才想學習咖啡沖煮的技術，希望能在自己的體力與能力範圍內，對家鄉的咖啡產業有所貢獻。也要證明癌症4期不是末期，罹癌不是末日。癌症患者一樣能對社會作出貢獻，而不只是一群吃垮健保、拖累社會的人。

陳昌遠說，罹癌後「真正認識體會人都會走向死亡，死亡就在我們身邊」，他要有意義的活著。

咖啡 腫瘤 中山醫學大學

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