防疫勇者！南市防疫計程車3年出勤逾3萬次 功成身退
因應3月20日起輕症免通報、免隔離，南市防疫計程車將於明（4月1日)功成身退，未來中重症病人就醫，回歸緊急醫療救護系統。全民防疫3年，除了第一線的醫護人員以外，負責民眾載運重任的防疫計程車也功不可沒！台南市長黃偉哲今頒獎感謝防疫計程車司機，感謝防疫第一線勇者運將堅守崗位。
黃偉哲表示，疫情已解封，民眾恢復正常生活，但防疫英雄走過的足跡不會被湮沒遺忘，感謝第一線醫護人員，為診治病患而努力，防疫計程車也在疫情期間擔任重要一環，十分感謝防疫計程車司機的辛勞，在疫情艱困期間，肩負民眾前往篩檢、就醫或返家等移動任務，讓防疫工作更加縝密，守護市民健康安全。
市府統計台南市防疫計程車從2020年3月23日啟用迄今，歷經1103天，共提供3萬6050 趟次服務；春節防疫專案期間也配合中央政策增加派遣車輛75輛，出勤7211趟次；2022年疫情高峰期間緊急調派 64輛車投入防疫支援，南市防疫車輛機動調度皆與中央政策同步。
衛生局指出，回顧這三年，防疫計程車司機疫情期間不眠不休、把隔離檢疫民眾送達安全處所，除提供接送任務外，為確保每位乘客與司機之健康安全，即使悶熱與不適，仍全力貫徹穿戴防護裝備，包括配戴口罩、手套、防護衣、裝設前後座透明隔簾等，並落實每趟接送任務後之清消與防護衣穿脫等SOP。
小黃司機們也透過影片表達心聲，面對檢疫者的無助不安，防疫司機扮演達成民眾願望的橋梁，功不可沒。曾有司機反應，加入防疫車隊後，很擔心萬一自己確診會傳染給同住的家人，因此，經常都是獨自一人用餐。也有司機感性表示，疫情期間曾經載送探病民眾，因檢疫期間家屬病況惡化，當下接到任務直奔醫院，幸好趕上讓個案見到家屬最後一面，讓司機和家屬同感安慰。
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