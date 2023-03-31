軍輝橋5月5日改道 上下游便橋維持交通

跨越八掌溪地處嘉義縣市交通要衝的軍輝橋即將改建，公路總局第五區養護工程處在原橋上、下游各規劃1座雙車道通行鋼便橋，今天與地方召集說明會，確定改道時間今年5月5日中午起，原橋拆除重建約15個月，配合重建工程籲請民眾利用便橋通行。

位於嘉義市跨越八掌溪的台18線軍輝橋，自去年5月開始動工，為維持往返嘉義縣市交通順暢，同時能兼顧原橋整體改建，五區工程處水上工務段在原橋上、下游各規劃1座雙車道通行鋼便橋，共花費1億8千萬元，歷經近1年，通行便橋即將於今年4月完成。

工務段為了宣導原橋拆除改建前，讓工區周邊住戶、學校、大眾運輸業者清楚改道行駛通行便橋，今日邀請鄰近11個村里、6所學校、2家公車業者，以及縣市政府相關單位、管線單位在工區現場召開地方說明會。