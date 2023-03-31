軍輝橋5月5日改道 上下游便橋維持交通
跨越八掌溪地處嘉義縣市交通要衝的軍輝橋即將改建，公路總局第五區養護工程處在原橋上、下游各規劃1座雙車道通行鋼便橋，今天與地方召集說明會，確定改道時間今年5月5日中午起，原橋拆除重建約15個月，配合重建工程籲請民眾利用便橋通行。
位於嘉義市跨越八掌溪的台18線軍輝橋，自去年5月開始動工，為維持往返嘉義縣市交通順暢，同時能兼顧原橋整體改建，五區工程處水上工務段在原橋上、下游各規劃1座雙車道通行鋼便橋，共花費1億8千萬元，歷經近1年，通行便橋即將於今年4月完成。
工務段為了宣導原橋拆除改建前，讓工區周邊住戶、學校、大眾運輸業者清楚改道行駛通行便橋，今日邀請鄰近11個村里、6所學校、2家公車業者，以及縣市政府相關單位、管線單位在工區現場召開地方說明會。
軍輝橋橋齡逾40年，歷經八七水災、莫拉克颱風等侵襲，橋墩裸露、通洪斷面無法滿足現今河川治理計畫要求，嘉義市政府與五工處等單位爭取「台18線軍輝橋改建工程」，計畫經費9.70億元，預計明年10月完工。改建後軍輝橋長度295公尺，寬度25公尺，橋梁主跨長度達84公尺直接跨越深槽河道，未來軍輝橋雙側仍有2.5米寬人行道，並設置3米寬中央分隔帶。
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