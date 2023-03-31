亂丟菸蒂小心荷包失血！南市一年開罰近2千件 累犯重罰6千
癮君子菸蒂別亂丟！台南市環保局指出，市區街道平均100公尺就有25支菸蒂，去年已針對1937件亂丟菸蒂開單告發。為減少菸蒂隨地亂丟地面妨礙市容觀瞻，環保局加強環境稽查及清理，發現累犯一律「加重」處罰，最高裁處6000元罰鍰，以維護市容環境。
環保局表示，菸蒂不落地宣導已行之有年，從2021年6月開始全市連鎖超商、連鎖咖啡店的騎樓、走廊也全面禁止吸菸，但市區不論是馬路邊、水溝蓋或候車處、商家門口前仍常可發現菸蒂散落，不僅有礙觀瞻，更對環境造成汙染。
清明節將近，南部近月來久旱無雨，火災場數也相應增加，掃墓時亂扔菸蒂容易引發火災，耗費大量水源搶救，讓缺水危機更加嚴峻，呼籲民眾切勿亂丟。
環保局長許仁澤表示，人行道磚塊或水溝蓋縫隙中的菸蒂最難清掃，癮君子隨手丟棄菸蒂僅需一秒鐘，絲毫不重視這行為對環境及衛生帶來的負面影響，但後續卻要花費大量的人力、時間及精力，呼籲抽菸民眾別亂丟菸蒂或自備菸蒂盒，共同維護市容環境。
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