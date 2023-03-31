「台南市鴿笭文化季」登場 市長黃偉哲與學生同放笭鴿

「2023台南市鴿笭文化季」明天登場，市府文化局上午在新營區太子國中辦宣傳活動，市長黃偉哲與社區學生一同放鴿笭，宣告2023鴿笭文化季啟動。黃偉哲表示，市府會努力讓這項文化傳承下去，希望「放鴿笭」活動被看見並繼續流傳，成為地方特色的無形文化資產，進而帶動居民參與、活絡社區發展。

台南市今年鴿笭季公笭賽已陸續在各庄頭展開，為鼓勵民眾走入鴿笭施放現場。市府表示，已彙整製作各庄頭公笭對抗賽程，讓大家一窺鴿笭文化深度內涵，明天4月1日起至5月中旬，每周都有賽事，歡迎愛好傳統民俗文化朋友來比賽現場參觀，共同感受鴿笭文化的迷人魅力。

台南市目前有新營6個、鹽水13個、學甲3個共21個施放鴿笭部落，數量冠全台。每年農曆2月至4月辦鴿笭對抗賽，早年是在地農村盛行居民農閒活動，延續百年成為傳統民俗。「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」2014年經市政府登錄公告為「市定民俗」，肯定各部落持續保存及推動鴿笭傳統民俗文化的用心與努力。

黃偉哲表示，希望活動永遠傳承下去，2017年起市府每年規畫鴿笭文化季系列活動，今年也安排多元活動強化鴿笭文化教育推廣，如鴿笭工作坊、鴿笭教具箱、鴿笭文化展、鴿笭桌遊工作坊、鴿笭紀錄片等等，讓學童從小認識家鄉鴿笭文化，未來也會直接補助各庄頭，讓他們自行運用推廣，中央會協助拍攝影片，希望透過大家共同努力，將這百年傳統的市定民俗文化資產能永續傳承持續發展。

市府文化局表示，今年擇定新營太子國中辦「有其特殊意義」，由於人口高齡化、學生數逐漸下滑，太子國中面臨被廢校命運，但學校結合太子宮太子爺信仰特色，發展電音三太子藝陣社團，吸引學生就讀，「在傳承民俗藝陣的學校中絕無僅有」，每次校外表演提供學生發揮舞台，培養自信心，電音三太子出陣表演，氣氛熱鬧受歡迎，也讓學生習得民俗技藝。