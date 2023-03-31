兒童節親子遊 嘉義林管處鰲鼓濕地辦「飛吧！琵嘴鴨！」課程
4月4日兒童節想好去哪了嗎？林務局嘉義林區管理處兒童節當天，在鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館舉辦「飛吧！琵嘴鴨！」課程，包括鳥兒體操、琵嘴鴨DIY及望遠鏡賞鴨，當日上午10點及下午2點，分兩梯次現場報名。
嘉義林管處表示，鰲鼓濕地的冬候鳥們換上鮮豔的繁殖羽，準備踏上北返旅程，在眾多冬候鳥中，最能代表鰲鼓濕地的雁鴨非「琵嘴鴨」莫屬，為祝福琵嘴鴨北返順利，東石自然生態展示館特別舉辦「飛吧！琵嘴鴨！」兒童節課程。
課程上，親子能一起聆聽鳥兒繪本故事，跟著館員動動身體做鳥兒體操，最後安排動手製作俏皮可愛的琵嘴鴨立體紙雕DIY，讓親子們一起度過輕鬆有趣的兒童節，另也可租借雙筒望遠鏡前往濕地賞鳥。
嘉義林管處指出，「飛吧！琵嘴鴨！」課程將於4月4日上午10點至11點半、下午2點至3點半分兩梯次舉辦，課程開始前30分鐘開放現場報名，每份材料酌收50元費用，詳細活動資訊內容請洽鰲鼓濕地粉絲團。
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