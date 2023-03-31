台南人常提早掃墓 警今天下午起清明疏導交管

明天開始清明連假5天，台南永康二王公墓、新營、鹽水等地墓園預估今天下午就陸續有掃墓人潮。永康、新營警分局今天都推出管制措施，提醒民眾留意。

新營分局交通組巡佐彭淑敏表示，新營區福園、柳營區祿園及鹽水區壽園等周邊道路將湧現大量車潮，為避免車流壅塞今預置交通阻隔器材、將機動派遣警力維護交通，呼籲民眾配合警方指揮疏導。

永康分局交通組長葉敏旭表示，清明假期二王納骨塔前廣場淨空，讓進、出動線明確，減少人、車交織，另對周遭易違規停地點，設置交通錐示警，避免民眾違規停車。

葉敏旭說，中山高永康、大灣2處交流道、台20線及台1線等13處重要路口很可能塞車，今天開始加強管制，對於交流道周邊嚴密監控車流，如匝道因儀控回堵，立即疏導減少壅塞，提醒用路人即早改道。而去年清明節連假交通事故，以「復興路與高速二街」、「中華路與中正南路」及「中正南路與中正路」等三處最多，今年將針對該三處易肇事路口「加強肇因防制大執法」。

新營警分局則公布轄區墓園及納骨塔等交通疏導管制如下：

一、新營區祿園：

（一）入場：新營區長榮路→右轉長榮路二段468巷→進入園區，依園區人員指揮依序停放車輛。

（二）離場：新營區長榮路二段468巷→右轉長榮路往高速公路方向；如欲往台1線車輛，請往前至新北五街143巷口迴轉。

（三）管制路口：新營區長榮路與長榮路二段468巷口、新營區長榮路與新北街口，以上路口管制車輛禁止左轉。

二、柳營區祿園：

（一）入場：柳營區柳營路一段151巷進入園區，並依園區人員指揮依序停放車輛

（二）離場；由祿園大門口→台1線。