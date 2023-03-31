嘉義阿里山茶區旱災損慘烈 產量大砍半 春茶進入搶訂潮

嘉義山區春雨未如預期，大阿里山區茶園仍陷乾旱慘況，災損比百年大旱嚴重，推測是東北季風弱，水氣、雲海太少導致，目前採收期，春芽稀疏，產量大砍半，展期遲一個月，但有愛茶人士已搶先預訂，今年春茶恐供不應求。

梅山太和茶農簡仲賢表示，春雨下太短暫太少，僅到土壤表面3至5公分，茶樹根部吸不到水，茶園還是超乾旱，土一撥就鬆，溪水早乾枯無水，春芽密度稀疏，只剩3、4成可收，今年春茶產量很慘！

竹崎出水坑茶農劉嘉聖說，今年山區旱象比前年百年大旱更嚴重，推測是入冬後的東北季風鋒面都太微弱，造成水氣、雲霧少，且雲海更是近10年來出現頻率最少的一年，春茶產期約遲一個月。

梅山農會總幹事黃書賢表示，茶農陸續開始採收，春茶價格不會漲，但產量減少3至5成相當多，也因為量少春茶更珍貴，製茶品質把關大幅提升，目前已有愛好品茗人士預約搶訂，今年春茶恐大缺貨。

農業處農物科長李秋瑩表示，目前阿里山、梅山、番路及竹崎鄉公所初步報出的災損平均為36%，其中阿里山茶區最嚴重達50%，初步統計災害面積達500公頃，還在增加中，大阿里山茶區總面積1800公頃。