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前2周免費！台南水萍塭公園停車場明啟用 增362汽車格

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市水萍塭公園地下停車場 4月1日上午8時起開放。圖／交通局提供
台南市水萍塭公園地下停車場 4月1日上午8時起開放。圖／交通局提供

台南市水萍塭公園地下停車場明天上午8時起對外開放使用，前兩周免費試停，可提供362個汽車停車位，為提高出場效率，採一進二出的出入口設計，目前地面還有景觀復舊工程，請民眾注意出口動線。

交通局局長王銘德表示，水萍塭公園地下停車場是中央前瞻計畫補助第一座完工的地下停車場，因目前地面尚有景觀復舊工程，為維護安全，通往公園內部方向的場內B及D區行人出口樓梯暫不開放通行，民眾停妥車輛後，請利用靠近夏林路的A、C區兩座行人出口樓梯出場，其中A區設有電梯，可服務使用推車或輪椅族群。

此外，配合停車場出入口動線，夏林路北上方向的車輛禁止於大德街路口直接左轉入場，應繼續前行至樹林街路口迴轉後再入場，交通局已先在停車場內外加設導引牌面，請民眾留意相關人、車動線。

王銘德提醒，開放前兩周為免費期間，請民眾切勿長期占用或在場內違停影響秩序或其他車輛行車安全， 17日起將實施場內汽車停車收費，營運初期先由交通局以人工巡場方式收費，費率與收費時間比照路邊停車格位，屆時民眾可透過下載台南好停APP行動支付繳費、或持繳費通知單至超商等管道繳費，待委外廠商於8月進駐後，將改為智慧停車設備營運管理，提供民眾更智慧多元的停車服務。

台南市水萍塭公園地下停車場 4月1日上午8時起開放，目前地面還有景觀復舊工程，請民眾注意出入口動線。左邊是二出、花圃右邊是一進。圖／交通局提供
台南市水萍塭公園地下停車場 4月1日上午8時起開放，目前地面還有景觀復舊工程，請民眾注意出入口動線。左邊是二出、花圃右邊是一進。圖／交通局提供

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