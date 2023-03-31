清明連假多處管制 台南交通局提醒避開「塞車地雷區」

清明連假明天開始，台南市有安平區漁光島藝術節及南區水交社晴空藝術節，又適逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區，因應活動道路管制路段，交通局請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

漁光島藝術節活動到4月16日每日10點至下午6點管制車輛進入漁光大橋，民眾可將車輛停放至安億停車場、億載金城停車場、林默娘公園停車場等，搭乘活動接駁車進入會場，相關交通訊息可至文化局社群網查詢。

水交社晴空藝術節於4月1日至4月4日舉辦，活動期間將影響西門路、南門路及健康路等路段，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)。

交通局長王銘德表示，清明連假期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。