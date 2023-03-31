快訊

騙台人賣到柬埔寨當「豬仔」！ 35歲美艷「女蛇頭」犯5罪判7年6個月

快退休才創業？美國嬰兒潮世代比年輕人還瘋 卻不只為賺錢

改變「一習慣」讓她1年瘦10公斤！血糖降了，中度脂肪肝也消失了

清明連假多處管制 台南交通局提醒避開「塞車地雷區」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
清明連假「水交社晴空藝術節」周邊交通管制路段。圖／台南市交通局提供
清明連假「水交社晴空藝術節」周邊交通管制路段。圖／台南市交通局提供

清明連假明天開始，台南市有安平區漁光島藝術節及南區水交社晴空藝術節，又適逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區，因應活動道路管制路段，交通局請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

漁光島藝術節活動到4月16日每日10點至下午6點管制車輛進入漁光大橋，民眾可將車輛停放至安億停車場、億載金城停車場、林默娘公園停車場等，搭乘活動接駁車進入會場，相關交通訊息可至文化局社群網查詢。　

水交社晴空藝術節於4月1日至4月4日舉辦，活動期間將影響西門路、南門路及健康路等路段，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)。

交通局長王銘德表示，清明連假期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規畫路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，搭配使用YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

清明連假「漁光島藝術節」周邊交通管制路段。圖／台南市交通局提供
清明連假「漁光島藝術節」周邊交通管制路段。圖／台南市交通局提供

藝術節 停車場 台南

延伸閱讀

清明連假明開跑 台中山城8區塞車地雷在這裡

多圖／清明連假衝日本賞櫻！目黑川「粉紅隧道」爆炸盛放 櫻花妹拿最夯飲料打卡

1張圖看清明連假天氣 南北大不同 這天鋒面逼近

清明連假天氣 彭啟明：明天注意大雨 下周一起像夏天

相關新聞

超勤加班提高至1萬9千元拍板 台南消防人員：好消息

台南市消防局為改善消防人員勤休制度，本年度請增180人預算員額及超勤加班費提高至1萬9000元的追加預算計3千500多萬...

清明連假多處管制 台南交通局提醒避開「塞車地雷區」

清明連假明天開始，台南市有安平區漁光島藝術節及南區水交社晴空藝術節，又適逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區...

全台最美公署變「藏金閣」黃偉哲開箱文引驚呼：酷斃了

台南市府前路原移民署服務站搬遷後的閒置空間，經台南市環保局發揮巧思，打造成專門陳列復古再生傢俱的「藏金閣二館」，台南市長...

嘉市豬價創高 買菜嘆荷包又縮水

清明節將至，祭祖、包春捲少不了豬肉，嘉義縣肉品市場改建，肉販轉到嘉市肉品市場買豬肉，拍賣攀升到每公斤90元高價，單日的拍...

台灣燈會在台南 追加5.2億元過關

明年台灣燈會在台南登場，市議會臨時會昨天通過市府提出追加近5.2億元預算，但國民黨籍議員質疑，是否能如市府所稱帶來200...

催生台灣文學國家園區 昨會勘

台灣文學界大老張良澤教授推動在台南麻豆總爺藝文中心設置台灣文學國家園區，希望讓園區可成為精神層面的「護國神山」，此舉獲文...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦