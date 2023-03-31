清明連假多處管制 台南交通局提醒避開「塞車地雷區」
清明連假明天開始，台南市有安平區漁光島藝術節及南區水交社晴空藝術節，又適逢清明祭祖時節，預估將有大量車潮、人潮湧入中西區、安平區及南區，因應活動道路管制路段，交通局請市民朋友提早規畫替代路線，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。
漁光島藝術節活動到4月16日每日10點至下午6點管制車輛進入漁光大橋，民眾可將車輛停放至安億停車場、億載金城停車場、林默娘公園停車場等，搭乘活動接駁車進入會場，相關交通訊息可至文化局社群網查詢。
水交社晴空藝術節於4月1日至4月4日舉辦，活動期間將影響西門路、南門路及健康路等路段，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)。
交通局長王銘德表示，清明連假期間交通局隨時待命，除人員線上輪值外，針對其他重要路段，交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。
王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規畫路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，搭配使用YouBike，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路也將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。
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