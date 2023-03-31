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全台最美公署變「藏金閣」黃偉哲開箱文引驚呼：酷斃了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
在蔚藍晴空下的藏金閣，更加閃耀。圖／取自黃偉哲臉書
在蔚藍晴空下的藏金閣，更加閃耀。圖／取自黃偉哲臉書

台南市府前路原移民署服務站搬遷後的閒置空間，經台南市環保局發揮巧思，打造成專門陳列復古再生傢俱的「藏金閣二館」，台南市長黃偉哲昨在臉書宣布4月1日至4月5日清明連假期間，限時開放讓民眾搶先參觀，並開箱提前曝光內部，不少人留言反應都是一陣驚呼。

台南市府前路原移民署第一服務站，有「全台最美公署」之稱，租約到期後已於2021年搬遷，因該筆土地為公園用地，早期透過獎勵民間投資，由餐廳業者興建歐式城堡建築並開設西餐廳，租用期限屆滿後，南市府收回管理，2007年由移民署台南市第一服務站租用，被網友喻為「全台最美公署」，吸引觀光客打卡，也是拍婚紗照的熱門取景區。

市府收回後決定由環保局規畫作為「藏金閣2館」，展出約20件回收再修復的台式古典家具兼販售回收物再製小物等，原預定4月底開幕，但民眾熱烈敲碗，市長黃偉哲宣布提前在清明連假搶先看，並曝光多組內部照片，立刻引來民眾驚艷。

出生台南的三立主播許貴雅留言說，以前讀小學常會經過，還以為是貴族幼兒園，黃屋終於揭開神祕面紗，也吊出另一位主播張齡予留言「酷斃了」；許多網友留言「華麗變身，又兼具古典」，多數留言都是太美了，可來拍網美照了；還有網友說，不會總在外頭打寶可夢，可以進去參觀了。

黃偉哲表示，在這座歐風的華麗建築裡，一件件歷經歲月洗滌的老傢俱，透過師傅的巧手賦予了新生命，「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」、可摺疊的木製「交椅」等精緻做工，勾起懷舊年代的老回憶，不起眼的破舊老件，在這裡都變成炙手可熱的珍貴寶藏，俯拾皆是驚奇。

館內販售的文創小物，也全是利用廢木料、窗簾或皮革餘料等再製而成，讓原本該被丟棄的廢料，創造出全新的風貌與價值。清明連假期間，限時開放讓民眾搶先參觀，不管是愛拍照的你，還是喜歡老舊古物、手作商品的你，都千萬別錯過！

地點：台南市府前路二段370號

藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
廢棄木料搖身一變成手機架成為追劇的好幫手。圖／取自黃偉哲臉書
廢棄木料搖身一變成手機架成為追劇的好幫手。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
有全台最美公署之稱的原移民署服務站，變身台南市環保局「藏金閣二館」，市長黃偉哲開箱搶先曝光。圖／取自黃偉哲臉書
有全台最美公署之稱的原移民署服務站，變身台南市環保局「藏金閣二館」，市長黃偉哲開箱搶先曝光。圖／取自黃偉哲臉書
有全台最美公署之稱的原移民署服務站，變身台南市環保局「藏金閣二館」。圖／取自黃偉哲臉書
有全台最美公署之稱的原移民署服務站，變身台南市環保局「藏金閣二館」。圖／取自黃偉哲臉書
沙發皮革的邊角料，在創作者的巧手下，改造成小巧精緻的零錢包。圖／取自黃偉哲臉書
沙發皮革的邊角料，在創作者的巧手下，改造成小巧精緻的零錢包。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
藏金閣二館展示「阿嬤的梳妝台、嫁妝箱」等精緻做工傢具。圖／取自黃偉哲臉書
有全台最美公署之稱的原移民署服務站，變身台南市環保局「藏金閣二館」，市長黃偉哲開箱搶先曝光。圖／取自黃偉哲臉書
有全台最美公署之稱的原移民署服務站，變身台南市環保局「藏金閣二館」，市長黃偉哲開箱搶先曝光。圖／取自黃偉哲臉書

移民署 黃偉哲

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