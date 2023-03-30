國道3號古坑交流道平面側車道卡關？雲縣府：無力負荷

交通部長王國材、立法院交通委員會今天至雲林縣考察，縣長張麗善提出多案地方交通建設及議題，盼中央協助相關經費推動，其中包括通車7年的國道3號古坑交流道，因南下北上匝道未銜接，以致交通紊亂，行政院去年核定9.97億元增設平面側車道，並公告後續增加經費由縣府籌措支應，然縣府表示物價飆漲，現增加4.9億元工程費無力負擔，王國材表示，會設法協助維持全額補助的方案。

縣府2018年辦理國道3號古坑交流道改善及平面側車道可行性評估，獲中央同意優先推動平面側車道，2020年前交通部長林佳龍宣布闢建經費由國道基金支應，工程由公路總局代辦施工，可行性評估報告歷經3次修正，去年獲行政院核復匡列總建設經費9.97億元，不過後續若增加經費，則由縣府自行籌措支應。

張麗善表示，縣府在用地取得過程中，因土地市價幅度增加，且該工程涉及都市計畫變更，考量相關地價，依「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」規定，辦理該案包含的公有土地及大面積未登錄土地有償撥用，加上近年設計及營建物價飆漲，已大幅超出原計畫經費。

張麗善指出，用地取得及拆遷補償費從1.25億元增至1.88億元，工程費則從8.71億元增至13.01億元，總建設經費高達14億8929萬元，當中增加4.9億元對縣府財力而言相當龐大，無力負荷，盼中央比照先前允諾全額補助；縣議員張維崢則認為，縣府評估報告遲遲無法符合中央要求，以致內容來回修正，耗時費力，最終工程經費暴增，應檢討行政效率。

因行政院核定公文指出增加經費需由縣府自負，王國材回應，會設法解決這個問題，另一方面也請縣府工務處按推動時程，於明年3月前完成全數用地取得作業，以利推動後續事宜。

另，古坑鄉長林慧如、台西鄉長李文來、林內鄉長劉姿言及口湖鄉長李龍飛等人今也出席與會意見討論，包括爭取古坑草嶺及華山地區觀光景點道路、增設國道3號林內交流道及林內火車站跨站天橋，與辦理危橋修繕改建等案；王國材表示，相關建設需求逾26億元，將責成相關單位予以協助。