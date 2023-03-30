雲林台78甲線開發案露曙光？縣府提經費低5倍的替代案

雲林縣台78快速道路虎尾延伸到北港的台78甲線快道開發案，因高架化經費達300多億元，致一直未開發，雲林縣府最近重新評估並提出60億元平面道路案，立院交通委員會今天實勘，交通部長王國材認為可行性較高，不過涉及防汛道與公路權相關問題，請縣府將新計畫案送交通部進行跨部會審議後再處理。

立委林文瑞今天邀集立院交通委員會召委陳雪生、交通部長王國材、雲林縣長張麗善、雲林副議長也是朝天宮董事長蔡咏鍀及北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱等人會勘，林文瑞要求中央盡速核定並專案辦理「台78甲線新闢工程」。

雲林縣增闢台78甲線案懸置20餘年毫無動靜，被地方戲稱為「78假線」。立委林文瑞表示，北港朝天宮香客眾多卻無快速道路接駁，經常造成塞車，該路談了20多年，雲林縣府2019年完成「台78甲線」可行性評估提報中央審查並獲允諾會做，隔年補助縣府558萬元再度完成評估，但迄今仍苦無下文，如今縣府提出可行性較高的替代方案，期待中央能支持。

張麗善也說，過去縣府規畫沿著北港溪或台19線興建高架道路開發，兩案造價都超過300億元，經多方討論後決定重新規畫，並提出「拓寬北港溪北岸防汛道路方案」，北起虎尾158線平和橋銜接台78線，往南延伸到北港市區，完工後將可串聯雲林海線交通網，且經費也大幅降低，預估僅約60億元。

蔡咏鍀說，朝天宮光是花、宜以南每年的進香達400萬人次以上，該路如能開發除帶動雲林海線觀光，甚至對嘉義縣北部的交通都有幫助，希望中央協助早日開發。

交通部官員說明，該案主要是因高架化經費高達300多億元，核算下來不符本益比率，才一直難以執行，尤其平面化沿著北港溪堤防開路，涉及防汛道和公路的使用與管理定位問題，須進一步與水利署等相關單位協商。