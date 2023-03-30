雲林台78甲線開發案露曙光？縣府提經費低5倍的替代案
雲林縣台78快速道路虎尾延伸到北港的台78甲線快道開發案，因高架化經費達300多億元，致一直未開發，雲林縣府最近重新評估並提出60億元平面道路案，立院交通委員會今天實勘，交通部長王國材認為可行性較高，不過涉及防汛道與公路權相關問題，請縣府將新計畫案送交通部進行跨部會審議後再處理。
立委林文瑞今天邀集立院交通委員會召委陳雪生、交通部長王國材、雲林縣長張麗善、雲林副議長也是朝天宮董事長蔡咏鍀及北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱等人會勘，林文瑞要求中央盡速核定並專案辦理「台78甲線新闢工程」。
雲林縣增闢台78甲線案懸置20餘年毫無動靜，被地方戲稱為「78假線」。立委林文瑞表示，北港朝天宮香客眾多卻無快速道路接駁，經常造成塞車，該路談了20多年，雲林縣府2019年完成「台78甲線」可行性評估提報中央審查並獲允諾會做，隔年補助縣府558萬元再度完成評估，但迄今仍苦無下文，如今縣府提出可行性較高的替代方案，期待中央能支持。
張麗善也說，過去縣府規畫沿著北港溪或台19線興建高架道路開發，兩案造價都超過300億元，經多方討論後決定重新規畫，並提出「拓寬北港溪北岸防汛道路方案」，北起虎尾158線平和橋銜接台78線，往南延伸到北港市區，完工後將可串聯雲林海線交通網，且經費也大幅降低，預估僅約60億元。
蔡咏鍀說，朝天宮光是花、宜以南每年的進香達400萬人次以上，該路如能開發除帶動雲林海線觀光，甚至對嘉義縣北部的交通都有幫助，希望中央協助早日開發。
交通部官員說明，該案主要是因高架化經費高達300多億元，核算下來不符本益比率，才一直難以執行，尤其平面化沿著北港溪堤防開路，涉及防汛道和公路的使用與管理定位問題，須進一步與水利署等相關單位協商。
王國材表示，平面化公路更親民，因交通部尚未接獲縣府新規畫案，建議縣府把可行性及水利單位協商報告一併送中央審議後再進一步處理。
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