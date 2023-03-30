2024台灣燈會在台南 市府將啟動企業募款

迎接台南建城400年，台南市議會今天通過「2024台灣燈會在台南」籌編2年共新台幣5億1950萬元追加減預算，但因經費龐大，台南市政府將啟動企業募款，以因應公務預算的不足。

睽違16年，2024台灣燈會重返台南，同時慶賀府城建城400年，台南市議會臨時會今天通過市府籌編2年共5億1950萬元追加減預算，但因台灣燈會經費龐大，市府將透過公私協力與民間參與規劃辦理。

台南市政府觀光旅遊局人員告訴中央社記者，中央預定補助台灣燈會6700萬元，市府也將啟動企業募款，以因應交通衝擊、燈區周邊道路、人行道、廁所、環境清潔與維護等基礎公共設施，帶動各區商圈景點效益，且降低在地居民不便。

「2024台灣燈會在台南」將以高鐵特定區及安平區為主，融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等主題。安平燈區展期規劃2月3日至3月10日，共37天。

高鐵燈區除交通部觀光局負責的中央燈區，維持2月24日元宵節啟動至3月10日，市府在高鐵燈區也將提前於2月20日開燈。

觀旅局表示，高鐵特定區將透過台灣燈會加速在地電力鋪設與人行道等基礎設施改善，有助於未來整體建設發展；安平燈區則將朝留下可長期展示的光環境與地標設施方向規劃。